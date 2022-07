Igor Coronado, exclusivo: Al Ittihad, adaptação com Carille e posição em campo

O brasileiro conversou com a GOAL e garantiu que seguirá no Al Ittihad nesta temporada e lamentou a perda do título

Apesar de ser brasileiro, Igor Coronado nunca atuou no futebol nacional. Com passagens por Inglaterra, Malta, Itália e Emirados Árabes, o meio-campista hoje defende o Al Ittihad da Arábia Saudita, time de Fábio Carille.

Mesmo atuando na Arábia, que tem um futebol bastante diferente, Coronado se adaptou muito bem e, em entrevista exclusiva à GOAL, ele falou como isso aconteceu, dando muitos méritos ao seus companheiros e à torcida que o recebeu muito bem. Além disso, ele também fez uma balanço sobre a temporada passada, quando o Al Ittihad acabou perdendo o título nacional na reta final.Veja a entrevista completa a seguir.

al ittihad twitter

Você encontrou alguma diferença entre as ligas dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita?

Os dois torneios são muito competitivos e fortes, muitos jogadores estrangeiros ao redor do mundo vêm pensando que a competição será fácil para eles, eles estão cometendo um grande erro, e talvez esta seja a razão pela qual alguns estrangeiros não ficaram muito tempo nos EAU e na Arábia Saudita.

Mas o que é certo é que a competição é muito forte em ambos, a Liga Saudita atualmente tem muitos jogadores estrangeiros e eles estão trazendo goleiros estrangeiros, e isto faz com que a liga dê um novo passo adiante.

Como você se adaptou tão rápido ao Al Ittihad para se tornar um de seus melhores jogadores na temporada?

Quando cheguei ao Al Ittihad, encontrei uma grande recepção, especialmente do treinador Fábio Carille e dos jogadores brasileiros, claro, e de todos os jogadores, e isso me ajudou a dar o meu melhor mais rápido e a alcançar o meu melhor nível.

O que você tem a dizer sobre os rumores de que você quer deixar o time?

Sobre a possibilidade de minha saída do Al Ittihad, não me importo com essa notícia e não sei por que falam disso, mas asseguro que vou continuar com o Al Ittihad.

Por que o Al-Ittihad perdeu a Liga Saudita na reta final?

É difícil dizer por que perdemos a Liga Saudita nos últimos momentos. Não é fácil para nós, e a temporada foi estranha para nós, e acho que jogamos sete ou oito partidas nos últimos 3 meses.

Não sei se porque não jogamos cinco ou seis jogos por mês, então as paradas nos fizeram recuar, não sei, acho que a pressão tomou conta dos jogadores, mas é hora de esquecer o passado e aprender com os erros, e agora temos um futuro brilhante, temos que mostrar que aprendemos com esses erros na próxima temporada.

Todos sabem que a relação de Cosmin Contra com os jogadores era ótima. Como ele reagiu depois de perder o campeonato?

O treinador reagiu como todos, todos ficaram tristes e frustrados, porque trabalhamos duro desde o início da temporada e não queríamos que isso acontecesse, e do roupeiro ao presidente do clube, todos ficaram tristes com o que aconteceu.

Mas, como eu disse, agora temos uma nova temporada pela frente, e temos algumas coisas para ver.

Como os torcedores do Al Ittihad o receberam depois de perder a liga?

Para ser honesto, eu não encontrei os torcedores depois do último jogo, porque todos nós partimos para nossas férias, mas a maioria das mensagens foram positivas e nos apoiaram pelo que fizemos durante toda a temporada, eles foram ótimos, tenho certeza de que estarão conosco na próxima temporada.

Em que posição você prefere jogar, armador ou ponta?

Prefiro jogar como 10 armador no meio, a posição de ponta não é a minha favorita, estou pronto para jogar em qualquer posição que o técnico me pedir e ficarei feliz, mas prefiro jogar no meio.