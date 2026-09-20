O primeiro tempo do dérbi entre Atlético de Madrid e Real Madrid, no estádio Wanda Metropolitano, teve um clima tenso, depois que os choques, os atritos e as entradas duras dominaram os acontecimentos da partida, em meio a protestos dos jogadores do Real Madrid contra uma série de decisões da arbitragem.

O Real Madrid protestou especialmente contra duas entradas, depois que seus jogadores consideraram que Cuti Romero e Kang In Lee cometeram faltas que poderiam ter exigido uma punição mais severa, fazendo com que as reclamações continuassem ao longo do primeiro tempo.

Pouco antes do fim da primeira etapa, Kang In Lee acertou uma entrada violenta pelas costas em Federico Valverde no meio-campo, próximo à posição do árbitro Ortiz Arias, que marcou uma falta a favor do Real Madrid sem mostrar o cartão amarelo ao jogador do Atlético.

A repetição televisiva mostrou que a entrada do jogador coreano atingiu diretamente o tornozelo de Valverde, que se torceu após o choque, antes de o jogador do Real Madrid protestar contra o lance, enquanto o árbitro se limitou a marcar a falta.

A entrada gerou dúvidas sobre a punição adequada, sobretudo porque a intensidade do choque não ficou totalmente clara para o árbitro naquele mesmo momento, antes de a repetição televisiva revelar os detalhes da entrada de forma mais nítida.