Relatos da imprensa revelaram quais jogadores receberam o voto do jornalista saudita em suas escolhas para os vencedores do prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do mundo em 2026.

A revista francesa "France Football" realizou a cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro de 2026 na capital britânica, Londres, nas primeiras horas da manhã da última terça-feira, que testemunhou a consagração do atacante inglês Harry Kane.

A consagração do atacante do Bayern de Munique veio após ele obter o maior número de pontos, com base na votação de 100 jornalistas de todo o mundo, que representam os 100 países mais bem classificados pela Federação Internacional de Futebol, a "Fifa".

Entre esses jornalistas, destacou-se o nome do jornalista saudita Khalid Al-Arafa, que votou no prêmio pelo quarto ano consecutivo, segundo revelou o comunicador Mohammed Al-Khamis, no programa "Fi 90", nos canais esportivos sauditas.

Al-Khamis disse que Al-Arafa concedeu seu primeiro voto a Harry Kane para a conquista do prêmio no ano atual, enquanto o francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, ficou em segundo, e o espanhol Lamine Yamal, astro do Barcelona, em terceiro lugar.

Khalid Al-Arafa ignorou votar no marroquino Achraf Hakimi, campeão da Liga dos Campeões da Europa com o Paris Saint-Germain, apesar de ele ter sido o único árabe presente na lista preliminar dos candidatos à conquista da Bola de Ouro.

O jornalista saudita também não concedeu seu voto a nenhum dos dois: o senegalês Sadio Mané, astro do Al-Nassr, ou o mexicano Julián Quiñones, atacante do Al-Qadsiah, que representaram a Roshn Saudi League na lista inicial composta por 30 jogadores.

Vale lembrar que Hakimi ficou na décima terceira posição na classificação da Bola de Ouro de 2026, enquanto Mané e Quiñones ficaram nas duas últimas posições, a pior colocação na história do astro senegalês, que já havia conquistado a segunda posição em 2022.