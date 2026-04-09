Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Rene WagelaarVoetbalTijd
Wessel Antes

Traduzido por

Ignorou a proibição? Jogador do FC Twente acaba participando mesmo assim de programa de entrevistas sobre futebol

Twente
FC Groningen
Y. Taha

René Wagelaar não espera que muitos jogadores do FC Twente participem do programa VoetbalTijd da Twente FM nos próximos tempos. No entanto, o programa de debates sobre futebol conseguiu trazer Younes Taha (FC Groningen), que está emprestado, como convidado.

Wagelaar é um ex-agente de jogadores que não mede palavras ao expressar sua opinião como analista. Semanalmente, ele dá sua avaliação sobre o andamento das coisas no Twente.

Taha foi um convidado de destaque no programa regional de futebol na terça-feira. Segundo o apresentador Stèfan Leusink, não é algo comum que jogadores contratados pelo Twente apareçam no programa.

Wagelaar responde a isso. “Não sei se isso também se aplica a Younes, já que ele está emprestado ao Groningen, mas tivemos conversas com o Twente e ficou claro que os jogadores não querem mais vir aqui.”

Eredivisie
FC Groningen crest
FC Groningen
GRO
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE
Eredivisie
Twente crest
Twente
TWE
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC

“O FC Twente me considera muito crítico, pela forma como me pronuncio sobre os jogadores ou sobre o jogo. O assessor de imprensa, Richard Peters, me ligou no ano passado a respeito disso e achou que eu era muito negativo em relação a Daan Rots e Michel Vlap.”

Wagelaar não concorda com isso. “Eu apenas dou minha opinião sobre o jogador: se ele é bom, ele é bom; ou se eu não o acho bom.” 

Em seguida, Wagelaar ainda lança uma crítica ao jornalista doTubantia, Leon ten Voorde. “Esse é um torcedor que só pensa em se exibir. Não vou entrar nessa. Se não puder criticar o Twente, vou sair deste programa. Se quiserem vir aqui, serão muito bem-vindos. Se não quiserem, que fiquem longe daqui.”

“Para mim, o FC Twente é o terceiro melhor clube da Holanda. Não tenho absolutamente nada contra o Twente. Só que lá trabalham algumas pessoas com a coragem de um mosquito. Por isso, fica difícil conversar com essas pessoas sobre isso”, afirma Wagelaar, que ressalta mais uma vez que não tem nada pessoal contra determinados jogadores.

O próprio Taha, aliás, não se pronunciou sobre essa questão. Em princípio, o atacante de 23 anos retornará ao Twente após esta temporada, onde tem contrato até meados de 2027.

Publicidade