'Ignorado' pelo Flamengo, Ronaldo Fenômeno revela detalhes de acerto com o Corinthians

Ronaldo Fenômeno jogou em clubes gigantes por todo o mundo, como Barcelona, Real Madrid, Milan, Corinthians e tantos outros. Mas, para ele, ficou faltando um: o Flamengo. Segundo o craque, ele quase foi para o Rubro-Negro, mas acabou acertando com o Corinthias.

Um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro e mundial, Ronaldo Fenômeno deu uma entrevista ao podcast Flow Sport Club. Entre os assuntos tratados, falou sobre seu acerto com o Corinthians, em 2009, que poderia não ter acontecido dependendo do Flamengo.

O atacante estava usando as dependências do Flamengo durante quatro meses para treinar, o que o levou a acreditar que seria contratado pelo clube na sequência. Segundo ele, em um primeiro momento, o então presidente Márcio Braga afirmou que veriam a situação, pensando em uma possível contratação, mas antes fariam testes para avaliar as condições físicas de Ronaldo. No entanto, o acordo entre as partes acabou não acontecendo, para a tristeza do Fenômeno.

"Eu também tinha [certeza de que jogaria no Flamengo]. Flamenguista doente, treinando lá todo dia. Esperando alguém... Eu fiquei quatro meses treinando na Gávea, treinando com o time principal do Flamengo. Não fazia coletivo, mas fazia tudo. Eu tinha certeza absoluta que eu iria jogar lá. Os caras [direção] iriam ver: 'Chega aí, vamos fazer uns testes, ver como está', qualquer coisa. Não fizeram nada. Acho que era o Márcio Braga o presidente", revelou Ronaldo.

E foi então que Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, entrou na historia, se antecipando ao Flamengo pela contratação do craque. Para optar pelo Timão, Ronaldo levou em conta a vontade de jogar e a “esnobada” que levou do Flamengo.

"Um dia eu fui num prêmio no centro do Rio de Janeiro, aí esbarrei com o Andrés, do Corinthians. No dia seguinte, eu voltei lá, porque eram dois dias de evento, algo assim. O Andrés já mexeu os pauzinhos dele, contratou o Joaquim Grava. Já tinha uma galera se mexendo, e aí no final da tarde encontrei com eles na minha casa. Joaquim olhou meu joelho: 'Vamos nessa'. No dia seguinte encontrei o Andrés no mesmo lugar, ele com um guardanapo: 'Vamos fechar esse contrato'. Quem está perdido não escolhe caminho, eu queria era jogar. E assim aconteceu", lembrou o Fenômeno.

Mesmo assim, jogando em um dos gigantes do mundo, conquistando títulos e o carinho da torcida, Ronaldo não esconde que ficou magoado e sentiu falta de ter defendido o Flamengo em sua carreira. E, para ele, parte da culpa disso é justamente de Márcio Braga.

"Pra mim foi a mesma decepção que para os torcedores do Flamengo. A política no futebol do Brasil é fo**. Eu conto essa história, o cara [Márcio Braga] já conta outra. É inacreditável. Não precisava me procurar, eu estava lá há quatro meses, eu estava lá. Foi triste, eu sou flamenguista desde pequenininho, e agora metade corintiano. Agora tenho que dividir isso aí com o Valladolid [risos], sou apaixonado no Cruzeiro também... é gigante, vai voltar com tudo", completou o craque.