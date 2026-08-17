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Jürgen KloppGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

Ignorado na Copa do Mundo de Julian Nagelsmann: estrela da DFB manda recado ao técnico da seleção Jürgen Klopp

Copa do Mundo
K. Schade
J. Klopp
J. Nagelsmann
Alemanha
Brentford
Liga das Nações A
Premier League
Países Baixos x Alemanha

Na Copa do Mundo de 2026, Kevin Schade não entra na convocação da seleção alemã. Sob o comando do técnico da seleção, Jürgen Klopp, ele agora quer se provar novamente.

À margem da goleada por 7 a 0 do seu clube, o FC Brentford, sobre o Eintracht Frankfurt em amistoso no sábado, o atacante de 24 anos reforçou suas ambições de finalmente se firmar na seleção alemã.

"Sim, claro. Acho que as cartas foram embaralhadas novamente. Todo mundo quer se mostrar e, naturalmente, eu também quero voltar a atacar", afirmou Schade, ao ser questionado sobre um possível recomeço sob o comando do novo técnico da seleção alemã, Klopp.

Contra a SGE, Schade já havia sido o grande destaque com dois gols e duas assistências. Para marcar seu primeiro gol, precisou de apenas dois minutos: após um erro da defesa do Frankfurt, o velocíssimo atacante empurrou para o fundo da rede e fez o 1 a 0 logo no início. Schade deu as assistências para os gols de Igor Thiago e Keane Lewis-Potter antes de ele mesmo fechar o placar ao marcar o 7 a 0.

"Claro que estou satisfeito. Eu até gostaria de ter feito três gols quando já se marcou dois, mas isso, obviamente, é reclamar de barriga cheia. Mas o foco está no time como um todo, e estou muito feliz com a atuação coletiva", disse o jogador de 24 anos após o apito final.

Kevin Schade BrentfordGetty Images

Por que Kevin Schade não participou da Copa do Mundo de 2026?

Após boas atuações na temporada passada pelo Brentford — em 35 jogos da Premier League, marcou oito gols e deu quatro assistências —, Schade era tratado como forte candidato a disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, mas no fim o ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann optou por não convocá-lo.

Liga das Nações A
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ALE

Em torno da convocação, Nagelsmann explicou que Schade teria uma chance de estar no elenco da Copa do Mundo, mas que, no fim, a decisão seria apertada entre o jogador de 24 anos, Karim Adeyemi e Maximilian Beier (ambos do BVB). Apenas o último conseguiu uma vaga no elenco do torneio.

Schade já havia feito sua estreia pela seleção em 2023, sob o comando de Hansi Flick, e agora soma cinco partidas (uma assistência) com a camisa da Alemanha. Sua última atuação foi nas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Luxemburgo, em novembro de 2025.

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