Ighalo não brinca em serviço: muito treino antes de começo no Manchester United

O nigeriano já causou impacto no Manchester United, mesmo com poucas partidas

Odion Ighalo vem causando impacto no desde que chegou por empréstimo, no último dia da janela de transferências. O nigeriano foi uma surpresa para muitos, mas mostrou seu valor nos primeiros jogos pelos Reds.

Embora muitos tenham estranhado a contratação os treinadores que estavam treinando o nigeriano desde que ele chegou à logo entenderam a decisão do United. E logo, todos entenderam o motivo.

Nas oito partidas em que disputou pelo clube, Ighalo já marcou quatro gols, mas bem além disso, se mostrou um jogador comprometido e motivado, provando ter sido uma transferência vantajosa para os Reds.

Ao chegar na Inglaterra vindo da , Ighalo ficou duas semanas treinando separado de seus novos companheiros como prevenção do coronavírus Covid-19. O responsável pelas atividades do novo reforço foi Wayne Richardson, ex-City.

Na ocasião, o atacante trabalhou na sua forma física e força e condicionamento, nas sessões de musculação e no trabalho com a bola, mas não foram apenas os seus atributos físicos que impressionaram.

"Desde o momento em que ele entrou pela porta eu sabia que ele era diferente. Vejo muitos jogadores que entram com uma ideia do que querem, mas ele sabia exatamente quais seriam seus alvos e onde ele queria estar", disse Richardson à Goal.

Recebendo os relatórios de treinamento de Ighalo, o United se surpreendeu com o nível em que o jogador se encontrava, muito acima do esperado. As duas semanas que passou em pré-temporada, enquanto ainda estava na China, pode ter contribuído.

Em campo pela primeira vez contra o em fevereiro pela Premier League, Ighalo conquistou a torcida de vez no clássico contra o City, quando criou a jogada que originou no segundo gol de seu time.

Agora, como todos os outros jogadores, Ighalo está treinando em casa, com o centro de treinamentos fechado devido à pandemia de coronavírus. Frequentemente publicando sobre seus trabalhos físicos, o atacante vive uma indefinição sobre seu futuro.

Com o contrato de empréstimo junto ao Shanghai Shenhua terminando em 31 de maio, o nigeriano conseguiria jogar uma eventual final de , mas com o atraso do calendário esportivo o United tem que correr atrás para conseguir permissão para prorrogar o contrato de seu jogador.

Ighalo, por sua vez, gostaria de um contrato permanente com seus heróis de infância, e técnico Ole Gunnar Solskjaer admitiu a possibilidade, ainda mais com os ingleses buscando reforços para a sua linha de frente.