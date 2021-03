Ídolo que tirou Liverpool da segunda divisão morre aos 82 anos

Lendário atacante fez mais de 400 jogos pelos Reds, onde conquistou títulos importantes como a liga inglesa e a primeira FA Cup da história do clube

Os torcedores do Liverpool amanheceram com uma triste notícia nesta terça-feira (02): o falecimento do lendário atacante Ian St John, aos 82 anos. O ídolo dos Reds foi responsável por tirar o clube da segunda divisão inglesa na década de 60 e fez mais de 400 jogos com a camisa vermelha. A causa da morte do ex-jogador, treinador e comentarista foi uma doença não revelada.

“É com pesar que devemos informá-los de que, após uma longa doença, perdemos um marido, pai e avô. Ele faleceu pacificamente com sua família ao lado de sua cama. A família ficaria grata pela privacidade neste momento extremamente triste”, informou a família de St John através de comunicado. Nesta terça, o Liverpool também publicou uma mensagem ao ídolo em suas redes sociais.

"Estamos profundamente tristes com a morte de uma verdadeira lenda de Anfield, Ian St John. Os pensamentos de todos no Liverpool Football Club estão com a família e amigos de Ian neste momento triste e difícil. Descanse em paz, Ian St John 1938-2021".

Ao longo de dez anos no Liverpool, entre 1961 e 1971, St John teve uma carreira repleta de troféus e fez parte de uma das maiores equipes da história do clube, comandada por Bill Shankly, que levou o time da segunda divisão ao título de campeão inglês.

Além de vencer a liga inglesa em 1964 e 1966, o lendário atacante também fez o gol do título da primeira FA Cup conquistada pelo clube, em 1965, contra o Leeds United. Ao todo, ele balançou as redes 118 vezes em 425 partidas pelos Reds.

Segundo Neil Jones, correspondente do Liverpool pela Goal Inglaterra, St John é um dos maiores nomes de todos os tempos do clube. Contratado como jogador mais caro da equipe em sua época, o ídolo foi um dos grandes responsáveis por estabelecer os Reds como uma das principais potências da Inglaterra e do mundo.

Ao lado de Roger Hunt, ele formou uma das melhores duplas de ataque da história do Liverpool, responsável por mais de 400 gols pelo clube.

Depois de deixar os Reds, no início da década de 1970, St John teve curtas passagens por clubes como Coventry City e Tranmere Rovers, além do futebol sul-americano, até pendurar as chuteiras em 1973.

Então, se tornou treinador e acumulou passagens por Fir Park, Portsmouth, Coventry e Sheffield Wednesday - estes dois últimos como assistente. Mais tarde, deixou a função de treinador para se tornar comentarista e uma das principais vozes do esporte no país entre 1985 a 1992.