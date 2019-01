Ídolo na Argentina e no México: conheça Mauro Boselli, novo reforço do Corinthians

Atacante assinou contrato de dois anos, com a possibilidade de prorrogação por mais uma temporada com o Timão

Decisivo dentro da área, olfato goleador e líder em campo. Esse é Mauro Boselli, centroavante argentino que foi anunciado na última sexta-feira (4) como novo reforço do Corinthians pelos próximos dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais uma temporada.

Boselli, que estava no León, do México, chega ao Corinthians com a missão de ser o centroavante artilheiro que a equipe não conseguiu mais ter desde a saída de Jô após a conquista do Brasileirão em 2017. E no que depender das suas características, o jogador de 33 anos tem tudo para dar muitas alegrias ao torcedor alvinegro.

“Boselli é um centroavante daqueles que não são mais vistos com frequência. Está sempre bem colocado dentro da área, sabe antecipar os movimentos dos defensores, se movimentar e resolver as jogadas com muita técnica. Finaliza com os dois pés e tem um ótimo cabeceio. Além disso, sabe ser um líder dentro de campo, quando necessário”, afirmou Mario Aguirre, jornalista da Goal Espanhol no México.



(Foto: Imago7)

Início da carreira no Boca, ídolo no Estudiantes e no León

Boselli começou a carreira no Boca Juniors, onde foi campeão da Copa Sul-Americana de 2004 e da Libertadores de 2007, mas foi depois que deixou o time xeneize que viu a sua carreira decolar.

“No Boca, durante muitos anos, Boselli não conseguiu ter espaço por conta de Martín Palermo. Na maior parte do tempo, ele foi reserva (disputou somente 59 partidas entre 2003 e 2008). Em busca de mais espaço, se transferiu para o Estudiantes e aí melhorou muito, sendo um dos personagens da equipe vice-campeã da Copa Sul-Americana de 2008 e campeã da Libertadores de 2009, além de ter sido o artilheiro do Torneio Clausura de 2010”, conta Germán Boero, jornalista da Goal Espanhol na Argentina.

Na conquista da Libertadores de 2009, Boselli foi o grande responsável por encerrar um jejum de 39 anos do Estudiantes sem um título continental ao marcar o gol do título na vitória sobre o Cruzeiro em pleno Mineirão, que ainda lhe garantiu a artilharia do torneio. No fim do ano, o centroavante ainda chegou a balançar as redes diante do Barcelona, mas o time catalão venceu a final do Mundial por 2 a 1, de virada, na prorrogação.



(Foto: VANDERLEI ALMEIDA/AFP/Getty Images)

Após passagens sem muito brilho pela Europa, mais especificamente no Wigan, da Inglaterra, além do Genoa e Palermo, da Itália, Boselli, que nesse meio tempo ainda teve uma segunda passagem pelo Estudiantes, foi comprado pelo León, do México, em 2013.

Desde então, Boselli não cansou de fazer gols, virou ídolo e se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube, com 130 gols, apenas seis bolas na rede a menos que Adalberto López, líder do ranking. Nesse período, ainda foi três vezes artilheiro do campeonato nacional: o Apertura de 2013 (16 gols), 2014 (12 gols) e 2016 (12 gols).

“Boselli deixa o León como ídolo, sendo fundamental na conquista do bicampeonato da Liga MX no Apertura 2013 e no Clausura de 2014. Sempre foi titular e seguia sendo a estrela do time até a sua saída por conta da falta de entendimento para renovação do contrato”, declarou Mario Aguirre, que ainda apostou no sucesso do argentino no Corinthians.

“Boselli não deverá ter problemas para se adaptar e ser goleador no Corinthians, afinal em quase todas as equipes em que esteve mais de uma temporada, foi relativamente bem numericamente”, finalizou.



(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)