Ídolo do United "prova" que é possível dizer não a Real e Barcelona

Ex-zagueiro Rio Ferdinand deu a entender que preferiu permanecer na Inglaterra a ir para um dos gigantes espanhóis

"Estou realizando um sonho. Este é o maior clube do mundo".

Difícil se lembrar de algum jogador sendo apresentado no ou sem dizer uma frase deste tipo, independentemente da idade, posição ou do time que ele defendia anteriormente.

A depender dos rumores na imprensa europeia, Raheem Sterling pode estar preparando um discurso assim, visto que os dois gigantes espanhóis estariam de olho no atacante inglês.

O próprio técnico Josep Guardiola, comandante de Sterling no , esquentou o assunto ao admitir que "os outros times tremem" quando Real ou Barça manifestam interesse por um jogador.

Mas será que é possível alguém dizer não para o clube merengue ou aos catalães. Rio Ferdinand diz ser a prova de que sim, é possível.

O ídolo do compartilhou nesta segunda-feira um vídeo em que o ex-jogador Paul Merson diz ao canal Football Daily que "não conhece ninguém que não tenha ido ao Real Madrid ou ao Barcelona quando um dos clubes veio atrás".



Pois Ferdinand afirmou: "eu não fui".



Ferdinand de fato foi mais de uma vez especulado nos dois times espanhóis ao longo da carreira, em especial quando brilhou com a camisa do United, clube que defendeu entre 2002 e 2014 e colecionou dezenas de títulos.

No entanto, o ex-zagueiro nunca saiu do futebol inglês - atuou por , Bournemouth e antes de desembarcar em Old Trafford e passou pelo Queens Park após deixar os Diabos Vermelhos.

Será que Sterling será capaz de repetir a história do ex-zagueiro e não trocar Manchester por Barcelona ou Madri? A resposta deve vir já na próxima janela de transferências.