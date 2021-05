Ídolo do United detona Fred e mais dois por derrota para Liverpool: "Coisa de moleque"

Roy Keane acredita que desse jeito o United não chegará longe

Após derrota por 4 a 2 para o Liverpool nesta quinta (13), o ídolo do Manchester United Roy Keane criticou jogadores do clube, tendo como alvo especial o brasileiro Fred, Luke Shaw e Dean Henderson como razões para o time permanecer muito atrás do Manchester City na Premier League.

Os Diabos Vermelhos não conseguiram impedir o Liverpool de encontrar espaços dentro e fora da área, o que facilitou para a equipe de Jurgen Klopp a encontrar brechas. Com muitos erros defensivos na partida, Keane considerou algumas atitudes de jogadores como “coisa de moleque”.

O United já garantiu uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, mas Keane acredita que a equipe atingiu suas limitações devido as suas deficiências.

“Eu sei que ele (Ole Gunnar Solskjaer) insiste com Fred, mas não consigo ver”, disse Keane à Sky Sports.

"Como eles acham que Fred vai fazer o Man United voltar a ganhar títulos está além da minha compreensão. Mas é apenas descuidado, é preguiçoso, ele espera que um de seus companheiros o tire de problemas”.

"Acabamos de mencionar isso, Shaw, são coisas de moleque que o resumem, e o Liverpool está na frente. Então, o goleiro, que não parecia bem esta noite, só erro após erro - pobre, pobre do United”.

Keane não permitiu que a ausência do capitão Maguire fosse usada como desculpa para o desempenho: “Maguire é um desfalque, mas estes são erros de moleque. Fred não está sob pressão, dá tudo de graça. Shaw, um jogador internacional experiente", disse ele.

Ele também disse que Henderson parecia "pequeno" no gol e pode não ser a resposta para o clube substituir permanentemente David de Gea, que pode deixar o time nesta temporada.

"Estamos fortalecendo o goleiro e perguntando se ele será o futuro número um do United, mas ele está falhando. Maguire é uma perda para nós, mas isso são erros de moleque, nada a ver com a falta de Maguire."