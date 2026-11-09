Ídolo do Real Madrid, Raul Gonzalez assume o comando do Real Oviedo após demissão impiedosa de Julian Calero

Grupo Pachuca surpreende com troca de treinador
Em uma decisão que surpreendeu o futebol espanhol, o Oviedo decidiu demitir Calero do cargo de treinador principal. A medida, liderada pelo acionista majoritário Jesus Martinez e pela diretoria do Grupo Pachuca, surpreende diante da recente vitória do clube sobre o Cadiz. Apesar de o resultado ter recolocado a equipe no centro da disputa pelo acesso, os proprietários consideraram necessária uma mudança para manter as ambições de chegar à primeira divisão.
O clube confirmou a notícia nesta segunda-feira, em um comunicado oficial que informou a saída imediata do treinador, cujo contrato ia até junho de 2027. É um desfecho frio para Calero, que acabara de estabilizar a equipe após uma sequência difícil de resultados. No fim, a direção decidiu que o lendário Raul Gonzalez era o homem certo para conduzir o clube a uma nova era.
Do Castilla ao sonho de acesso do Oviedo
Segundo o AS, quem assumirá o banco de reservas com a missão de conquistar o acesso é ninguém menos que Raul. O lendário ex-atacante chega ao estádio Carlos Tartiere pronto para um grande desafio no comando de uma equipe principal, após encerrar recentemente sua passagem pelas categorias de base do Real Madrid e pelo Real Madrid Castilla.
Com um histórico de conquistas de alto nível, Raul agora enfrenta uma grande prova de fogo: assumir uma equipe que já está na disputa e levar o Oviedo de volta à La Liga, um retorno há muito aguardado.
Uma questão de família para o ídolo do Madrid
A chegada de Raul ao Oviedo cria uma situação familiar singular no clube. Seu filho, Hector Gonzalez, integra atualmente o time reserva, o Vetusta. Hector chegou ao Oviedo no verão passado, após uma passagem pelo Cadiz, e segue avançando na carreira como meio-campista central. A chegada de seu pai ao comando do time principal certamente acrescentará um elemento de interesse à temporada.
Para Raul, esse é o desafio que ele esperava desde que pendurou as chuteiras. Embora muitos apostassem que ele acabaria tendo sucesso no Bernabeu, o caminho para o comando do time principal do Real Madrid continuava fechado. Ao ir para a segunda divisão, ele agora tem a oportunidade de demonstrar sua capacidade tática em uma liga conhecida pelas exigências físicas e mentais constantes.
Estreia contra o Girona se aproxima
Não haverá período de adaptação para o novo treinador, que começará a trabalhar imediatamente no centro de treinamento El Requeson. Raul terá uma semana inteira para preparar a equipe para uma estreia decisiva na noite deste sábado. O Oviedo receberá o Girona no Carlos Tartiere, em uma partida de peso para a classificação atual, já que os dois times estão empatados em pontos. O Girona chegará às Astúrias em busca de recuperação após sua recente derrota para o Almeria, o que torna o confronto crucial para dois candidatos ao acesso.