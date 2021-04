Ídolo do Real Madrid pede pés no chão com Vinícius Júnior: “a pressão é o preço que pagaram”

Michel destacou que o valor pago pela contratação do brasileiro pesa contra ele na hora das críticas

Desde sua atuação brilhante no jogo de ida pelas quartas de final da Liga dos Campeões, Vinícius Júnior está nos holofotes. Se dessa vez só elogios são direcionados ao basileiro, muitas vezes são alfinetadas. Mas para um ex-jogador do Real Madrid, o motivo dessa pressão toda foi o preço pago pelo ex-Flamengo.

A relação da imprensa espanhola com Vinicius Jr. é o famoso “oito ou 80" - ou chovem críticas ou, como desta vez, são só elogios. A atuação diante do Liverpool, de fato, foi excepcional, mas, de acordo com Michel, ídolo merengue, é necessário manter os pés no chão em relação ao brasileiro. ”Ontem vi que ele era melhor do que o Raúl e o Raúl tem carreira".

“Encontraram um lugar para ele e foi ganhando confiança para atuar toda semana. Ele me parece um bom jogador. Para atingir a regularidade, é necessário mais tempo. O melhor é deixá-lo trabalhar e esse potencial também tem que ser aprimorado nas deficiências. Futebol só permite extremos. Ou você é ruim ou você é bom", disse o ex-jogador e hoje treinador, ao CadenaSER.

Desde que chegou ao Real Madrid, vindo do Flamengo, Vinicius oscilou bastante em suas atuações, mas, como disse Michel, aos poucos está encontrando seu lugar. Em 106 jogos pelos Blancos, o atacante marcou apenas 15 gols, sendo seis deles em 37 partidas da atual temporada.

A contratação junto ao Rubor-Negro foi badalada, ainda mais para um garoto de 17 anos, que custou € 45 milhões (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época), aos espanhóis e, para Míchel, este é justamente um fator que atraplaha Vnicius no Real.

"O que torna Vinicius marcante é seu preço. A pressão é o preço. Não sei se algum outro jogador teve essas possibilidades. As pessoas não prestam muita atenção ao passaporte e mais ao preço. Quando ele chegou achavam que era o novo Mbappé, Neymar, Raúl... Até agora ele é mais titular do que na seleção brasileira. Até o jogo de ontem ele tinha dificuldades", completou o ídolo.

Depois dos dois gols marcados contra o Liverpool, Vinicius Jr. pode ganhar mais uma chance no time titular do Real Madrid no El Clásico de sábado (10), antes da partida de volta das quartas da Champions, que será na quarta-feira (14), em Liverpool. E para Michel, os Bancos podem sonhar com o 13º título europeu: “Este ano, Madrid chegará à final. O Madrid conhece sua força e a Liga dos Campeões é sua força”.