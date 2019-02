Ídolo do Real Madrid exalta Vinícius Júnior: “temos que protegê-lo”

O brasileiro não fez gol ou deu assistência contra o Atlético de Madrid, mas voltou a ser decisivo para os Blancos

Vinícius Júnior segue a encantar vestindo a camisa do Real Madrid. Neste sábado (09), o jovem ponta sofreu o pênalti que resultou no gol de Sergio Ramos e deixou o campo do Wanda Metropolitano aplaudido pelos seus torcedores antes de ser substituído por Gareth Bale – que finalizou o placar em 3 a 1.

Após o jogo, o diretor de relações institucionais do Real Madrid, Emilio Butragueño, exaltou o talento precoce do camisa 28: “Ele tem apenas 18 anos, mas é uma ameaça constante. Depois, Bale (que entrou no lugar do brasileiro e finalizou o placar) entrou e fez o gol. Temos muita confiança nele. Um garoto de 18 anos que vem do Brasil, a gente pode pensar que é uma incógnita de como iria se adaptar ao Madrid, a pressão do Bernabéu. Mas ainda assim nós vemos que ele cresce a cada jogo”.

“Estamos muitos felizes e temos que ajuda-lo. Jogar no Madrid implica muitas coisas. Temos que protegê-lo para se seja cada vez um jogador melhor”, concluiu Butragueño, ex-jogador madridista e uma das maiores referências dentro do clube.

Sumamos y seguimos. Ganar un derbi es especial. Se Viene lá champions! #HALAMADRID pic.twitter.com/uV4V327whv — Vinicius Jr (@vini11Oficial) 9 de fevereiro de 2019

O técnico Santiago Solari também elogiou Vinícius e vibrou com a vitória sobre o rival da cidade. Com os três pontos somados neste sábado (09), o Real ultrapassou o Atleti e é o novo vice-líder da Liga Espanhola, a cinco pontos do Barcelona – que ainda vai entrar em campo pela 23ª rodada.

Fim de jogo: #AtleticoRealMadrid 1x3



Casemiro faz lindo gol, Vinícius Jr. sofre pênalti e Ramos converte, e Bale fecha a conta para o Real no dérbi. pic.twitter.com/mHExAuSazC — LaLiga (@LaLigaBRA) 9 de fevereiro de 2019

“Ele acaba de chegar e é normal que cada dia aumente os seus números e ainda tem muito tempo adiante. Ele também aprende dos melhores e está muito bem aconselhado e abraçado pelo restante do elenco, que dá volume ao seu jogo”, disse o argentino.

“Foi uma vitória da equipe. Não há outra maneira de tirar algo neste estádio, contra um time muito bom, forte, competente e competitivo. A única forma de tirar algo daqui é fazer uma partida como a de hoje, uma partida em equipe, fortes em todas as partes. Provavelmente é o melhor desta parte da temporada, desde dezembro”, disse em entrevista coletiva.