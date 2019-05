Ídolo do PSG, Raí torce por permanência de Neymar: "Clube precisa de gênios como ele"

O executivo de futebol do São Paulo afirma que a escolha de trocar o Barça por Paris foi correta por sair da "zona de conforto"

O ex-jogador Raí, ídolo da torcida do e atual executivo de futebol do clube, também teve seu estrelato na equipe do em 1990, e afirmou que o time precisa de “gênios como Neymar” para conquistar a tão sonhada .

“Espero que ele fique. A Champions League é algo que você tem que construir e você precisa de gênios como ele, que fazem a diferença. Não é só isso, mas com ele o tem mais chances de vencer do que sem”, disse em entrevista ao Le Parisien.

Para Raí, Neymar tomou a decisão certa quando trocou a camisa do pelo PSG em 2017, e afirma que ele necessita sair da “zona de conforto”.

“Talvez se Neymar tivesse ficado em Barcelona teria sido mais fácil. Às vezes você precisa sair da zona de conforto e enfrentar desafios para crescer. Em Paris, tenho certeza que ele fez uma boa escolha e aprendeu coisas”, afirmou.

Neymar se apresentou neste sábado (25) na Granja Comary , após ter faltado ao último treino do PSG sem a permissão de Thomas Tuchel.