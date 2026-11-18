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Steven Gerrard acredita que o início brilhante de Ezri Konsa no Arsenal deu a Mikel Arteta uma enorme dor de cabeça na hora de escalar a equipe. Contratado no verão por 55 milhões de libras, o defensor se adaptou sem dificuldades e deixou o treinador diante de uma decisão difícil com o retorno de jogadores importantes após lesão.

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Konsa brilha no norte de Londres

Konsa teve um início de destaque no Arsenal desde que concluiu, em agosto, a transferência do Aston Villa por 55 milhões de libras . Convocado pela seleção inglesa, o defensor chegou para reforçar a linha defensiva e rapidamente se firmou como uma presença confiável entre os titulares.

Sua adaptação sem dificuldades foi fundamental para Arteta nos primeiros meses da campanha na Premier League. O talentoso defensor correspondeu muito bem na ausência de jogadores importantes, mostrou de imediato seu valor no Emirates Stadium e justificou o alto investimento.

Gerrard aponta grande problema para Arteta

Gerrard ficou muito impressionado com a fase recente do zagueiro e destacou, em especial, sua rápida evolução tática sob o comando de seu ex-treinador Unai Emery no Villa Park. O ídolo do Liverpool acredita que as excelentes atuações do defensor criaram um dilema bem-vindo, mas difícil, para seu atual treinador no norte de Londres. Em participação no The Overlap Daily, Gerrard explicou a situação enfrentada pelo técnico do Arsenal.

“Acho que Konsa evoluiu muito sob o comando de Unai Emery”, afirmou. “Acho que ele criou um grande problema para Mikel Arteta, o Konsa, pela forma como tem jogado pelo Arsenal.”

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Retorno de Saliba complica escolhas na defesa

A dor de cabeça de Arteta na hora de escalar a equipe decorre diretamente do iminente retorno de William Saliba ao time titular. O jogador da seleção francesa está perto de voltar plenamente após uma incômoda lesão nas costas e recentemente voltou a ser relacionado para uma partida.

Saliba ficou no banco de reservas na vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Slavia Praga pela Champions League no início deste mês. Com Saliba recuperando sua melhor condição física, Arteta agora enfrenta uma decisão tática especialmente difícil: encontrar uma forma de encaixar Saliba, Konsa e Gabriel Magalhaes em sua estrutura defensiva.

Ambições na seleção inglesa impulsionam ascensão de Konsa

Além da excelente fase no clube, Konsa também apresenta argumentos sólidos para se tornar presença constante na seleção. Arteta terá de administrar com cuidado o rodízio na defesa enquanto o Arsenal enfrenta um calendário de inverno bastante congestionado. Konsa, por sua vez, buscará manter o desempenho impecável e consolidar sua vaga de titular em todas as competições.