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Jamie CarragherGetty Images
Yosua Arya
Traduzido por

Ídolo do Liverpool, Jamie Carragher pede desculpas por ataque verbal com palavrões ao Aston Villa em meio a ameaça de ação judicial do clube

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Jamie Carragher admitiu que errou ao dirigir uma ofensa de baixo calão aos torcedores do Aston Villa depois de sugerir que o Manchester United deveria tentar contratar Unai Emery. O ex-zagueiro do Liverpool esclareceu suas declarações após o clube de Midlands surpreendê-lo com uma ameaça de ação judicial.

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Carragher se arrepende de ataque com palavrões à torcida do Villa

Carragher voltou atrás após dirigir uma série de palavrões aos torcedores do Villa. O comentarista provocou indignação recentemente ao mandar a torcida do clube “calar a p*** da boca” nas redes sociais.

A polêmica começou depois que o ex-zagueiro do Liverpool sugeriu que o Manchester United deveria tentar contratar o técnico Emery. Torcedores do Villa rapidamente inundaram as contas de Carragher nas redes sociais para manifestar seu descontentamento.

Desde então, o coproprietário do Villa, Nassef Sawiris, divulgou um comunicado contundente. Ele confirmou que o clube pretende tomar medidas legais contra o ex-jogador de 48 anos pelas ofensas públicas.

Comentarista diz que ofensa foi uma brincadeira

Em entrevista ao The Overlap Daily, Carragher tentou acalmar a situação. Ele admitiu que perdeu a paciência devido ao grande volume de mensagens que recebeu na internet.

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“A história tomou proporções enormes”, explicou Carragher. “Acabei mandando eles se f****, o que talvez não devesse ter feito. Mas foi tudo uma brincadeira, porque eles não saem das minhas redes sociais.”

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Ele acrescentou: “Se quiserem pegar no meu pé no bar com o Sr. Goldbridge, tudo bem, mas fiquem longe das minhas redes sociais! Vamos fazer as pazes, porque sou um grande fã do Villa.”

Por que Carragher defendeu Emery para o United

A controvérsia surgiu da convicção de Carragher de que Emery é atualmente o melhor técnico da Premier League. Ele questionou abertamente se o espanhol se sentiria tentado por uma proposta de um clube de elite.

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“Não estou dizendo que ele vai. Estou dizendo que, se fosse eu, faria a pergunta”, afirmou Carragher. Ele comparou Emery a Rafael Benitez e observou que, embora as passagens por Paris Saint-Germain e Arsenal não tenham dado certo, o técnico se destacou em clubes como Villa e Sevilla.

“Não se pode dar uma opinião”, acrescentou. “Acho que Unai Emery é o melhor técnico da liga e, se você é o Manchester United e está pensando em contratar um novo técnico, provavelmente vai se perguntar: ‘Qual é o melhor que podemos conseguir?’

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“Não estou dizendo que ele vai. Estou dizendo que, se fosse eu, faria a pergunta. Só tenho curiosidade de saber: Unai Emery gostaria de trabalhar nesse nível novamente? Ou ele pensa: ‘Eu mando no Villa, posso fazer o que quiser’?

“E certos técnicos se dão bem em determinado nível ou em certos clubes. É o caso de Unai Emery, que me lembra um pouco Rafa [Benitez], na verdade. Ele teve suas chances no PSG e no Arsenal, não deu certo, mas foi muito bem no Sevilha, no Villarreal, no Aston Villa e no Valencia.”

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Villa se prepara para tomar medidas legais

O Villa não pretende deixar o caso passar. O coproprietário Sawiris deixou claro que o clube não vai tolerar esse tipo de desrespeito público por parte de profissionais da televisão. Resta saber como se desenrolará o processo judicial anunciado. Enquanto isso, Emery manterá o foco exclusivamente no campo, com o Villa seguindo suas campanhas nas competições nacionais e europeias.