Ídolo do KV Oostende e em grande fase, Canesin brilha na Bélgica

Meia-atacante brasileiro, que completou recentemente 200 jogos pelo clube belga, marcou um gol e deu duas assistências nos últimos quatro jogos

O brasileiro Fernando Canesin viveu mais um dia de protagonista com a camisa do KV Oostende e voltou a ser fundamental na classificação da equipe para a semifinal da Copa da Bélgica. Na última quarta-feira (19), o meio-campista deu assistência para o holandês Richairo Živković marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o KAS Eupen, fora de casa, que garantiu o clube na próxima fase do torneio.

Dezembro, aliás, vem sendo bastante especial para o jogador, que, logo no primeiro dia do mês, atingiu a expressiva marca de 200 jogos pelo Oostende, no empate em 1 a 1 com o Zulte Waregem. Logo depois, o brasileiro ainda foi fundamental para os três resultados positivos conquistados pelo time nos últimos quatro duelos.

Além do passe decisivo contra o KAS Eupen, pelas quartas de final da Copa da Bélgica, Canesin já tinha sido um dos protagonistas da equipe na fase anterior do torneio, com direito a assistência no tempo normal e gol na vitória nos pênaltis. No compromisso seguinte, foi dele o tento do triunfo por 1 a 0 sobre o Lokeren, pelo Campeonato Belga.



(Foto: Divulgação)

”Nosso time vem evoluindo a cada jogo e todo mundo está de parabéns. Nós enfrentamos uma equipe muito boa e, mesmo fora de casa, conseguimos jogar com inteligência e conquistamos a classificação para a semifinal. Estamos entrando em um momento decisivo da temporada e fico muito feliz em conseguir ajudar a equipe dentro de campo. Temos que seguir assim e ir em busca dos nossos objetivos até o final”, afirmou.

Na semifinal da Copa da Bélgica, o Oostende enfrentará o Gent, que eliminou o St. Truinden nas quartas de final. A partida, disputada em jogo único, acontecerá entre os dias 22 e 24 de janeiro. Pelo Campeonato Belga, a equipe volta a campo no próximo sábado (22), às 17h30 (de Brasília), quando visitará o Standard de Liège.

Nesta temporada, Canesin jogou 21 partidas, marcou quatro gols e deu quatro assistências. Desde que chegou ao Oostende, em 2013, o meia-atacante entrou em campo 204 vezes, fez 20 gols e deu 47 passes decisivos. Além disso, nesse período, entrou para a seleção do Campeonato Belga duas vezes (2013/14 e 2015/16) e ainda foi eleito o melhor jogador da equipe na temporada 2015/16.