Ídolo do Club Brugge, Hans Vanaken coroa seu 500º jogo pelo campeonato com gol contra o rival Anderlecht

Ídolo do Club Brugge, Hans Vanaken marcou em sua 500ª partida pela Jupiler Pro League. Seu gol contra o rival Anderlecht abriu o placar, mas não foi suficiente para garantir os três pontos: Mihajlo Cvetkovic empatou após o intervalo e definiu o resultado em 1-1. O Club Brugge pode perder a liderança para o Union Saint-Gilloise neste fim de semana, enquanto o Anderlecht ocupa a quinta posição.
Vanaken estreou na Pro League há treze anos, com a camisa do Lokeren. A estreia foi um sucesso justamente contra o Anderlecht, que perdeu por 2-3 após dois gols de Vanaken. No domingo, ele voltou a castigar o time roxo e branco.
Vanaken, hoje com 34 anos, trocou o Lokeren pelo Club Brugge em meados de 2015. Desde então, o meio-campista disputou 580 partidas pelo clube, com 155 gols e 117 assistências. No domingo, foi titular, assim como Carlos Forbs, ex-Ajax.
Depois de um bom início do Anderlecht, o Club Brugge assumiu a iniciativa. Nicolò Tresoldi, Brandon Mechele e Forbs estiveram entre os que tiveram chances, mas faltou precisão nas finalizações.
Forbs, especialmente veloz, levava perigo, embora o português não tenha participado diretamente do gol que abriu o placar. Cheveyo Tsawa colocou a bola com precisão na segunda trave, onde Vanaken apareceu para cabecear para o gol: 1-0.
O goleiro do Club Brugge, Yann Sommer, passou muito tempo sem ter trabalho, mas acabou surpreendido pelo empate. Mechele foi superado por Cvetkovic, que também conseguiu vencer Sommer.
Na reta final, o Club Brugge pressionou bastante. Vanaken cabeceou rente à trave após cruzamento de Hugo Siquet, que, pouco depois, acertou a trave. O placar ficou em 1-1, e o Club Brugge não conquistou sua décima vitória consecutiva.