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Hans VanakenGetty
Jonathan van Haaster
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Ídolo do Club Brugge, Hans Vanaken coroa seu 500º jogo pelo campeonato com gol contra o rival Anderlecht

Club Brugge x Anderlecht
Club Brugge
Anderlecht
Campeonato Belga

Ídolo do Club Brugge, Hans Vanaken marcou em sua 500ª partida pela Jupiler Pro League. Seu gol contra o rival Anderlecht abriu o placar, mas não foi suficiente para garantir os três pontos: Mihajlo Cvetkovic empatou após o intervalo e definiu o resultado em 1-1. O Club Brugge pode perder a liderança para o Union Saint-Gilloise neste fim de semana, enquanto o Anderlecht ocupa a quinta posição.

Vanaken estreou na Pro League há treze anos, com a camisa do Lokeren. A estreia foi um sucesso justamente contra o Anderlecht, que perdeu por 2-3 após dois gols de Vanaken. No domingo, ele voltou a castigar o time roxo e branco.

Vanaken, hoje com 34 anos, trocou o Lokeren pelo Club Brugge em meados de 2015. Desde então, o meio-campista disputou 580 partidas pelo clube, com 155 gols e 117 assistências. No domingo, foi titular, assim como Carlos Forbs, ex-Ajax.

Depois de um bom início do Anderlecht, o Club Brugge assumiu a iniciativa. Nicolò Tresoldi, Brandon Mechele e Forbs estiveram entre os que tiveram chances, mas faltou precisão nas finalizações.

Próximas partidas
MEC

MEC

Campeonato Belga

21 de nov. de 2026

CLB

CLB

AND

AND

Campeonato Belga

22 de nov. de 2026

OHL

OHL

Forbs, especialmente veloz, levava perigo, embora o português não tenha participado diretamente do gol que abriu o placar. Cheveyo Tsawa colocou a bola com precisão na segunda trave, onde Vanaken apareceu para cabecear para o gol: 1-0.

O goleiro do Club Brugge, Yann Sommer, passou muito tempo sem ter trabalho, mas acabou surpreendido pelo empate. Mechele foi superado por Cvetkovic, que também conseguiu vencer Sommer.

Na reta final, o Club Brugge pressionou bastante. Vanaken cabeceou rente à trave após cruzamento de Hugo Siquet, que, pouco depois, acertou a trave. O placar ficou em 1-1, e o Club Brugge não conquistou sua décima vitória consecutiva.

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