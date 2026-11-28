Fofana vive noite de pesadelo contra o Forest
A fase difícil de Fofana em Stamford Bridge chegou a um novo ponto baixo na sexta-feira, quando o Chelsea sofreu uma derrota prejudicial para o Forest. O ex-zagueiro do Leicester City teve uma noite para esquecer e cometeu um pênalti sobre seu ex-companheiro de equipe Liam Delap no segundo tempo.
Morgan Gibbs-White converteu a cobrança e agravou o sofrimento do Chelsea. Fofana, que já havia recebido um cartão amarelo, foi substituído apenas cinco minutos depois. A torcida visitante deixou clara sua insatisfação ao longo da partida e vaiou repetidamente o jogador da seleção francesa, com cantos explícitos dizendo que ele não era bem-vindo ao clube.
Cole pede que Alonso tire o zagueiro do time
Ídolo do clube, Cole acredita que Alonso precisa tirar Fofana da equipe titular para o próprio bem do jogador. O zagueiro já havia tido dificuldades na derrota do Chelsea por 4 a 1 para o Leeds United no fim de semana anterior, e Cole considera essencial que ele tenha uma pausa.
"Wesley Fofana está passando por um momento muito difícil, e isso é um verdadeiro teste da sua força como profissional", disse Cole à Premier League Productions. "Ele foi substituído, e foi a decisão certa. Foi precipitado na semana passada e também ontem à noite. Acho que ele só precisa sair da equipe titular, respirar um pouco e recuperar o foco. Parece precisar que alguém lhe diga para se concentrar nos fundamentos da defesa para voltar a jogar pelo Chelsea."
Entrevista não autorizada aumenta a irritação da torcida
A tensão entre Fofana e a torcida do Chelsea já vinha crescendo antes mesmo de a bola rolar no City Ground. Na semana passada, o zagueiro deu uma entrevista não autorizada ao youtuber francês Zach Nani, na qual pareceu brincar sobre ter perdido um pênalti na derrota do Chelsea para o Liverpool pela Copa da Liga Inglesa.
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Embora Alonso tenha revelado que Fofana pediu desculpas pelo episódio, a reação hostil de sexta-feira mostrou que o assunto está longe de ser resolvido. Cole criticou especialmente o momento escolhido para essa distração fora de campo.
"Pela quantidade de erros que ele está cometendo agora… ele está sendo muito mal aconselhado neste momento", acrescentou Cole. "Agora não é hora de fazer isso. Faça esses podcasts bobos quando estiver jogando bem e o Chelsea estiver vencendo. Quando não estiver, você só precisa se concentrar. Ele parecia um zagueiro sem foco, dormindo em campo. E essa é a última coisa que você quer que digam a seu respeito como zagueiro. Você quer não ser mencionado. Em vez disso, semana."
Período decisivo pela frente para Fofana
Alonso agora tem uma importante decisão a tomar sobre a escalação enquanto tenta estabilizar o time após derrotas consecutivas para Sunderland, Leeds e Nottingham Forest. Deixar Fofana no banco para protegê-lo de novas críticas pode dar ao francês uma oportunidade fundamental de se recuperar.