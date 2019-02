Ídolo do Botafogo, Jefferson revela que era são-paulino na infância

O goleiro também revelou ter sofrido racismo nas categorias de base da seleção brasileira

O goleiro Jefferson, do Botafogo, foi o participante do Resenha ESPN exibido na última sexta-feira (15), e revelou qual time brasileiro era torcedor na infância e o que o influenciou. Além do goleiro, Djalminha, Zetti e Elano foram os outros convidados no programa.

“Eu vi muito o Zetti jogar. Inclusive, quando eu era pequeno, eu torcia para o São Paulo por causa dele. Eu jogava de calça e gritava o nome do Zetti, enquanto meus amigos admiravam outros jogadores”, disse.

Jefferson também comentou um episódio triste de sua carreira: quando sofreu racismo na seleção brasileira na categoria de base. Por pouco, ele não ficou fora do Mundial Sub-20 de 2003, quando acabou sendo campeão como titular.

"Na convocação para o mundial sub-20 2003, estava definido quem seriam os goleiros: eu, o goleiro do Fluminense e o do Inter. Mas, para minha surpresa, eu não fui convocado. O Mundial aquele ano era nos Emirados Árabes Unidos, e acabou que o campeonato foi adiado por conta de guerra. No final do ano, quando a seleção foi convocada de novo, me ligaram, e me disseram que a minha convocação foi barrada por uma pessoa da CBF que disse que não poderiam convocar um goleiro negro. Essa pessoa já tinha saído e naquele momento já poderiam me convocar. Felizmente, eu fui para o Mundial, ganhei a posição durante a competição e a gente foi campeão", declarou.

O ídolo do Botafogo já teve duas passagens pela equipe, uma entre os anos de 2003 e 2005, e a segunda entre 2009 e 2018. É o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do clube na história, com 458 jogos. Conquistou três títulos cariocas (2010, 2013 e 2018) e um título do Campeonato Brasileiro Série B (2015). Além disso, soma 63 convocações à seleção brasileira no currículo.