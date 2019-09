Ídolo do Barcelona, Rivaldo provoca o Real Madrid: "escapou de uma porrada histórica"

O ex-jogador avaliou a derrota dos Merengues para o PSG, na Liga dos Campeões, e imagina que Zidane terá muito trabalho pela frente

A derrota por 3 a 0 do para o , no duelo de estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, motivou críticas de todos os lados. Afinal de contas, além de não ter completado sequer um chute a gol pela primeira vez em dez anos, os espanhóis foram engolidos pelos franceses – que ainda estiveram desfalcados de Neymar, Cavani e Mbappé.

Depois do jogo, Zidane e seus jogadores reconheceram a péssima exibição. Mas os dias seguintes também marcaram críticas da mídia e de ex-jogadores do futebol espanhol. Um deles foi Rivaldo, que nos tempos de jogador enfrentou o Real Madrid tanto com a camisa do La Coruña quanto pelo – onde fez história e atualmente exerce papel de embaixador.

“O fez uma exibição, inclusive sem Neymar e Mbappé, suas maiores estrelas. O Real Madrid escapou de levar uma porrada histórica”, disse, em declarações veiculadas pelo Marca.

“Eden (Hazard) teve uma estreia ruim na Champions com o Real Madrid, mas mesmo quando você é um grande jogador, precisa que seus companheiros te ajudem a brilhar e demonstrar o seu valor”, destacou.

“Acho que Zidane terá muito trabalho pela frente para devolver o time ao que era quando ganhou três Champions consecutivas. Seus jogadores precisam entregar tudo a cada encontro”.