Ídolo do Athletico-PR, Nikão tem proposta do Yokohama Marinos, do Japão

Nikão tem compromisso com o Athletico-PR até o fim desta temporada e já pode assinar pré-contrato com outro clube. Em alta após marcar o gol que garantiu a conquista da Copa Sul-Americana sobre o Red Bull Bragantino, o atacante de 29 anos coleciona propostas no mercado da bola. No entanto, a que mais interessa no momento vem do futebol japonês.

O Yokohama Marinos tenta uma resposta positiva do jogador para assinar a partir de janeiro do próximo ano, conforme apurado pela GOAL. Os números já foram entregues ao estafe do atleta, liderado pelo empresário Paulo Pitombeira.

Como o Athletico-PR tem jogos em disputa no Campeonato Brasileiro e está na final da Copa do Brasil, Nikão não fala abertamente sobre a possibilidade de sair do clube ao fim da temporada. Ele, inclusive, adota um discurso de que o Furacão terá prioridade nas conversas sobre o seu futuro.

"Eu tenho contrato até 31 (de dezembro). Em julho eu podia assinar um pré-contrato e não o fiz. E não vou fazer, porque é um clube que me deu todas as condições, tudo que precisei. Não tem nada certo se eu vou ou não vou. O presidente tem falado com meus empresários. E eu falei para eles, até por termos uma decisão pela frente, que não queria que nada atrapalhasse", disse ao SporTV na última segunda-feira (22).

Além do Yokohama Marinos, outros dois clubes do Japão demonstraram interesse na contratação de Nikão. Um deles é o Nagoya Grampus. O estafe ainda estuda o que fazer em relação ao futuro do atleta no mercado da bola.

Nikão é um dos maiores ídolos da história do Athletico-PR. Na Arena da Baixada desde 2015, venceu seis títulos pelo clube: duas edições da Sul-Americana (2018 e 2021), duas do Paranaense (2016 e 2020) uma da Copa do Brasil (2019) e uma da Copa Suruga (2019).

O jogador soma 310 partidas pelo time, com 49 gols e 47 assistências. Esses números consideram também os amistosos.