Gyokeres ganha força após belo gol no meio da semana
Gyokeres teve um início discreto na Premier League, com apenas 181 minutos em campo e uma partida como titular nos 11 primeiros jogos do Arsenal. No entanto, o atacante sueco ganhou força na disputa por uma vaga após marcar um belo gol no empate por 1 a 1 com o Borussia Dortmund pela Champions League, no meio da semana.
Mikel Arteta costuma preferir Kai Havertz em jogos importantes, e o atacante alemão já marcou gols decisivos contra Chelsea e Liverpool nesta temporada. Ainda assim, Merson acredita que o confronto de domingo exige a presença física de Gyokeres para atrapalhar a defesa do Manchester City.
Merson explica por que Gyokeres pode dar trabalho à defesa do City
Em entrevista à Sky Sports, Merson reconheceu a irregularidade de Gyokeres e seus poucos minutos em campo, mas argumentou que seu estilo combativo incomodaria os zagueiros Marc Guehi e Ruben Dias, que não vivem boa fase no City.
“Ele não tem jogado muito e oscila um pouco, mas eu provavelmente o escalaria contra o Manchester City”, disse Merson. “Os zagueiros não vão gostar desse jogo de contato e pressão. Se você olhar para o Manchester City, esse tem sido o problema do time nesta temporada: quando seus defensores são pressionados e precisam disputar a bola.”
“Se você escalar Havertz, de quem sou um grande fã, o jogo será mais técnico, e os jogadores do Manchester City ficarão satisfeitos com isso, com a partida acontecendo à frente deles. Gyokeres faz o contrário, e isso causa grandes problemas para os dois zagueiros, Guehi e Dias, que não têm jogado bem nesta temporada.”
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Disputa pelo título em jogo enquanto o time de Maresca tropeça
O time de Enzo Maresca chega ao norte de Londres sem vencer há quatro jogos na liga e ficará nove pontos atrás do líder Arsenal se perder. Merson apontou a coragem do Fulham na semana passada, ao colocar jogadores na área adversária, como um modelo para explorar a defesa vulnerável do City e o pouco serviço oferecido a Erling Haaland.
“Se você tiver coragem suficiente, como o Fulham teve ao colocar jogadores na área adversária, pode vencer o Manchester City”, acrescentou. “Este é o problema do time: deixa espaços demais e já não causa o mesmo temor. Também não acho que Erling Haaland receba o serviço que merece.”
“É de se esperar que os jogadores do City não estejam sendo afetados pelas acusações que pesam sobre o clube, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então, é preciso jogar até saber o que acontecerá. Mas, se o Arsenal vencer esta partida, o campeonato estará decidido. A vantagem seria de nove pontos, e esta liga pode acabar muito, muito rápido.”
Confronto decisivo no Emirates Stadium neste domingo
Arteta agora precisa escolher entre a experiência de Havertz em jogos importantes e a força física de Gyokeres, que marcou no compromisso europeu. Para Maresca, encerrar a sequência de quatro jogos sem vitória do City é essencial para impedir que o Arsenal abra uma vantagem de nove pontos.