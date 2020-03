Ídolo de Zico no Flamengo também jogou no Júnior de Barranquilla

Dida, eterno ídolo rubro-negro, também teve passagem de destaque pelo clube colombiano

A torcida rubro-negra esteve em semana de Natal. Afinal de contas, o 03 de março é a data de nascimento de Zico, visto pelos flamenguistas como um deus no meio da terra. Mas até mesmo Arthur Antunes Coimbra teve seus dias como um mero fã de futebol. E não é novidade que o seu grande ídolo foi o ponta-direita Dida, que antes do Galinho de Quintino era o maior artilheiro do Clube da Gávea.

A coincidência é que a mesma semana que marcou o 67º aniversário de Zico também será a da estreia do na da América. E nesta quarta-feira (04), o enfrenta o Júnior de Barranquilla, clube colombiano no qual Dida, o ídolo do ídolo, pendurou as chuteiras em 1968.

Zico e Dida - 1998 - todo encontro entre Zico e Dida deveria ter virado um livro, um documentário...(Lancenet). pic.twitter.com/dnwIbQcIqb — Flamengo Retrô (@flamengoretro) April 22, 2016

As gerações mais jovens podem não ser tão familiarizadas com o ponta-direita goleador, que vestiu a camisa do Flamengo entre 1954 e 1963. Nas últimas décadas, o nome Dida passou até a ser mais ligado ao histórico goleiro brasileiro de , , , , Inter e outros clubes. Mas tenha certeza: Edvaldo Alves de Santa Rosa merece todo o respeito. Afinal de contas estamos falando de um campeão do mundo.

Dida era o titular na seleção brasileira de 1958 até a entrada de Garrincha. Pelo Flamengo, conquistou quatro títulos: o Rio- de 1961 e os cariocas de 1954, 55 e 63. Destaque para a exibição na final de 1955, quando fez todos os quatro gols nos 4 a 1 sobre o América, em jogo que garantiu o tri-estadual (título que tinha importância gigante na época).

Dida no Júnior de Barranquilla

Lenda do Flamengo, (Dida) foi ídolo de (Zico) e na e encerrou a carreira no .

Como será esse encontro !!@Flamengo @jornalsport @canalzico10 pic.twitter.com/FXoQpvROK8 — Jornal Dos SportS (@jornalsport) March 3, 2020

Já veterano, Dida seguiu um caminho comum naqueles tempos: em 1966 assinou com o Atlético Júnior de Barranquilla. E embora não tenha conquistado títulos, virou ídolo no alvirrubro: fez 46 gols e tornou-se referência no time que, nesta quarta-feira (04), recebe o Flamengo na primeira rodada do Grupo A da Libertadores.

Adversários na Libertadores 2020, mas unidos na reverência a um ídolo: Edvaldo Alves de Santa Rosa, o eterno Dida.