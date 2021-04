Ídolo de Marcos Felipe no Fluminense, Ricardo Berna exalta goleiro: “caminho brilhante”

Espenhol para o atual titular, o ex-arqueiro não poupou elogios ao atual camisa 1, decisivo na vitória sobre o Santa Fé, pela Libertadores

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Marcos Felipe passou a ganhar mais oportunidades no time titular em 2020 e tomou a titularidade de Muriel. Aos 25 anos, o arqueiro ainda convive com algumas críticas por parte da torcida, como aconteceu ao cometer o pênalti no empate por 1 a 1 contra o River Plate na estreia tricolor na Libertadores. Mas como o futebol é uma fábrica de oportunidades, o camisa 1 foi um dos heróis na vitória por 2 a 1 sobre o Santa Fé, na Colômbia, pela segunda rodada do certame continental

Fred foi o grande protagonista, ao marcar dois gols e se isolar também na vice-artilharia do Fluminense em todos os tempos. Mas o final da partida foi marcado por drama. Egídio foi expulso e os tricolores precisaram lidar com a pressão dos colombianos, que pouco antes haviam diminuído e nos últimos minutos quase empataram. Foi a hora de Marcos Felipe aparecer como gigante para desta vez salvar o time carioca e garantir os primeiros três pontos na Libertadores.

Acostumado a crescer vendo times do Flu lutarem pelos títulos mais importantes, Marcos teve como espelho ao longo de sua vida profissional um velho conhecido da torcida tricolor: Ricardo Berna, goleiro que defendeu a meta do Fluminense de 2006 a 2013, sendo parte importante no time titular campeão brasileiro em 2010. E em contato com a Goal, Berna, hoje já aposentado dos gramados, fez questão de exaltar o goleiro que viu crescer dentro do Fluminense.

“Falar do Felipe é fácil. É um grande goleiro, desde cedo ele tem mostrado um grande potencial, não à toa figurou nas categorias de base da seleção. E isso gabarita mentalmente um atleta a buscar todo o seu potencial. E isso é fundamental para qualquer atleta que quer performar, que quer vestir a camisa de um grande clube, como é o Fluminense, e que deseja conquistar títulos e marcar o nome na história do clube. Pra mim é motivo de muito orgulho ser referência para ele, porque não só se trata de um grande goleiro mas um cara de um grande caráter, que eu tive o prazer de conhecer quando ainda jogava no Flu e, com certeza, as conquistas que eu tive no clube é no que ele se espelha. Acredito que isso vai acontecer naturalmente na carreira dele, vestindo a camisa do Flu, se ele manter o foco em tudo o que ele vem fazendo e acreditar em todo o seu potencial”.

“Tenho certeza que ele está trilhando um caminho que vai ser brilhante. Espero ver ele conquistar mais títulos do que eu conquistei pela camisa do Flu e que possa marcar sua trajetória na história do clube. O principal ele já tem”.

A esperança da torcida do Fluminense, e a confiança dos jogadores do clube é esta.