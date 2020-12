Ídolo da Inter de Milão tem pernas amputadas por complicação da Covid-19

Mauro Bellugi, um dos grandes zagueiros da escola italiana da década de 1970, sofre em virtude de complicações do novo coronavírus

O ano de 2020 está quase acabando, mas a pandemia do novo coronavírus segue fazendo vítimas por todo o mundo. Mauro Bellugi, ídolo da e um dos grandes defensores italianos da década de 1970, teve suas pernas amputadas em virtude de complicações da Covid-19, que se intensificaram nos últimos dias.

A informação é de Luca Serafini, do site Altro Pensiero, da , que revelou o fato de Bellugi ter sido internado no último dia 4 de novembro, após resultado positivo para a Covid-19. No hospital desde então, o ex-zagueiro viu seu quadro piorar nas últimas semanas, o que fez com que o procedimento cirúrgico fosse sua única saída.

Aos 70 anos de idade, Bellugi foi capaz de reagir a este momento difícil em sua vida com muita bravura e coragem. Conforme revelado por sua esposa Lory, o casal já está procurando próteses para que o ex-jogador possa voltar à vida normal o quanto antes.

Mauro Bellugi não teve uma carreira muito longa, atuando como profissional por 12 anos, sempre em clubes italianos. O defensor iniciou sua trajetória como profissional na Inter de Milão, na temporada 1969/70, onde ficou por cinco anos e conquistou o título do Campeonato Italiano de 1970/71.

Peça fundamental na campanha do 11º scudetto da Inter, Bellugi é considerado um dos grandes nomes da tradicional escola de zagueiros do futebol italiano da década de 1970.

Então, depois de encerrar sua passagem por Milão, o zagueiro se transferiu ao , onde ficou por mais cinco temporadas, até seguir para o , em 1979/80, e encerrar sua carreira no Pistoiese - clube que atualmente joga na terceira divisão italiana - no ano seguinte, por conta de problemas físicos.

Versátil e com grande qualidade técnica, o italiano atuava como zagueiro central, líbero ou até mesmo lateral. Dono de um jogo aéreo muito forte, Bellugi tinha um posicionamento apurado, que, aliado a sua velocidade, lhe permitia antecipar os movimentos de seus adversários sem cometer muitas faltas.

Pela seleção italiana, o defensor fez 32 partidas e disputou as Copas do Mundo de 1974 e 1978. Um ano após sua aposentadoria, a Itália conquistaria o mundial de 1982 com atuação de gala de Paulo Rossi - com direito a três gols contra o Brasil de Sócrates, Zico e cia. -, que faleceu neste mês de dezembro.

Após pendurar as chuteiras, Bellugi se tornou um rosto conhecido na TV italiana atuando como comentarista esportivo, com boas análises e muitas piadas que o distinguem como uma das figuras mais populares do futebol no país.