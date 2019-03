Ícone do Barcelona, Kluivert se derrete por duelo com Real: "É o jogo que muda o mundo"

Ex-atacante fala em rivalidade e respeito entre catalães e madridistas durante o clássico e importância mundial do confronto

Antes de mais um jogo contra o Real Madrid no próximo sábado (2), o ex-atacante com cinco anos de passagem pelo Barcelona, Patrick Kluivert não perdeu a oportunidade de exaltar a rivalidade contra o Real Madrid em entrevista para a Goal .

"Joguei em diversas ligas, mas o El Clasico é o jogo que muda o mundo. Joguei no Milan contra Inter de Milão, Ajax contra Feyenoord... Você pode escolher qualquer um, mas o clássico entre Real Madrid e Barcelona todos conhecem. Se você falar dele aqui ou do outro lado do mundo, é uma partida que todos sabem o significado. Quando você disputa esse jogo, a mídia já cria um cenário para ele semanas antes. É fantástico fazer parte disso. Se perguntar a qualquer torcedor na Espanha se eles querem ir ao estádio ver o clássico, eles fariam de tudo para estar lá. Acho que fiz dois ou três gols no Santiago Bernabéu, é algo incrível", revelou Kluivert.

Considerando o aspecto geral, o Barcelona leva vantagem. Contando jogos amistosos e oficiais, são 114 triunfos Blaugranas , 99 vitórias Mernegues e 61 empates. Nesta temporada de La Liga, o Barça venceu o primeiro turno por 5 a 1.



(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

O holandês também destacou o respeito entre as equipes, apesar das diferenças existentes dentro de campo.

"A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona é gigante, mas há sempre o respeito. Se você assistir eles no jogo, existe uma disputa intensa mas, no fim, todos apertam as mãos uns dos outros. Vários jogadores estrangeiros atuam na mesma equipe. Eles são Barça ou Real, mas são do mesmo país. No fim das contas, acabam sendo inimigos", completou o ex-camisa 9.

O Real Madrid está na terceira colocação com 48 pontos, nove a menos que o Barcelona, que lidera o Campeonato Espanhol.