Após a derrota por 5 a 1 para a Suécia, a Federação Tunisiana de Futebol tomou medidas drásticas ao demitir o técnico Sabri Lamouchi. O jornalista Romain Molina afirma agora que Hervé Renard deve ser seu sucessor.

Após a humilhação contra a Suécia, a Tunísia está sob grande pressão no Grupo F, que conta ainda com Japão e Holanda. Para causar um efeito de choque, Lamouchi foi demitido imediatamente após o desastre.

A Federação Tunisiana de Futebol entrou imediatamente em contato com Renard. Segundo as notícias, sua contratação será fechada em breve e o francês voará na terça-feira para os Estados Unidos para se juntar à seleção da Tunísia.

Renard está muito interessado no cargo, entre outras coisas porque teria recebido garantias de que poderá continuar a construir sua equipe mesmo após a Copa do Mundo. Com sua vasta experiência, Renard deve, em primeiro lugar, dar um impulso nas partidas restantes da fase de grupos contra o Japão e a Holanda.

Renard certamente não é um desconhecido na África. O francês, hoje com 57 anos, já foi assistente técnico de Gana, antes de assumir o comando de Zâmbia, Angola, novamente Zâmbia, Costa do Marfim e Marrocos.

Em 2012, Renard causou grande sensação ao levar a Zâmbia, considerada azarão, ao título da Copa Africana das Nações. Três anos depois, o extravagante técnico conquistou seu segundo título da Copa Africana das Nações, desta vez com a Costa do Marfim.

Com isso, ele se tornou o primeiro técnico da história a conquistar o título africano com dois países diferentes. Além disso, ele comandou, entre outros, o Lille OSC e a Arábia Saudita, que levou a uma vitória por 2 a 1 sobre a Argentina, futura campeã mundial, na Copa do Mundo de 2022.