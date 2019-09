Icardi tem cláusula especial para decidir se fica ou deixa o PSG

Atacante argentino terá a palavra final sobre seu destino na equipe francesa

Mauro Icardi foi uma das grandes contratações do nessa janela de transferências. Ele chegou ao time francês por empréstimo, vindo da Inter de Milão. De acordo com o Corriere dello Sport, o argentino tem uma cláusula em seu contrato que o permite escolher se quer continuar no PSG ou não.

A última palavra será dele. O contrato de Icardi vence em 30 de junho de 2020, ao término da atual temporada europeia. Por isso, ele pode já continuar no PSG, caso queira, sem que o time francês tenha que pagar os 70 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões).

Mas essa cláusula pode representar, exatamente, o oposto e Icardi pode deixar o time francês antes e retornar à equipe de Milão.

Icardi jogou duas vezes na temporada até aqui. Entrou como substituto na partida contra o , em que Neymar decidiu com um gol de meia-bicicleta. E depois jogou como titular na vitória do PSG sobre o Real Madrid, na . Ainda não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência.