Icardi pode parar no Atlético de Madrid; jogador cogita processar a Inter de Milão

Inter pretende negociar Icardi com o Atlético de Madrid, porém jogador cogita processar o clube para voltar a reiterar o elenco

Embora a temporada 2019-20 já tenha começado para a , algumas situações que estão ocorrendo há vários meses não foram resolvidas. Em especial, a relação do time com Mauro Icardi: o atleta estaria decidido a processar o clube, que por sua vez, pretende negociá-lo.

De acordo com o site Cadena Cope, o estaria interessado no jogador após não conseguir contratar Rodrigo e James Rodriguez. A alternativa teria agradado o time italiano.

Ainda segundo o site, o Atlético gostaria de acertar a ida de Icardi antes do fechamento da janela de transferências, em 02 de setembro. Entrar em um acordo com a Inter não será difícil mas se depender da vontade do jogador, o acordo não deverá ocorrer.

Segundo informações do Gazzetta dello Sport, Icardi estaria decidido a processar a Inter de modo a ser reintegrado ao time, além de pedir uma indenização por danos, a qual o valor chegaria a 1,5 milhão de euros.

A decisão de Icardi parte na contramão do atual desejo da Inter, que agora se vê em um dilema. No entanto, uma reconciliação parece estar cada vez mais distante.