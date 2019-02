"Icardi perdeu o controle de sua carreira", diz ex-agente do atacante

Atacante da Inter vive seu pior momento no clube, cercado em um conflito pela renovação de seu contrato

As últimas semanas foram um verdadeiro caos com a difícil situação que está sendo vivenciada na Inter com a renovação de Mauro Icardi. Depois de perder a braçadeira de capitão, a esposa e agente, Wanda Nara, que sofreu ataques em seu carro, disse, entre lágrimas, que seu marido "está sofrendo sem jogar."

No entanto, de acordo com o ex-agente do atacante, Abián Moreno, o argentino perdeu o controle da sua carreira e fez críticas a sua esposa.

Mais artigos abaixo

"Eu acho que seu ambiente perdeu a visão da realidade e Mauro, o controle de sua carreira", disse ao Marca.

"Wanda não é representante, Mauro vai melhorar quando enfatizar novamente o que ele faz no campo em vez de pelas chamadas insistentes da atenção de sua agente, agora ele está acima do peso e seu futuro questionado", completou.

Morano ainda explicou o porquê da relação profissional com Icardi ter terminado: "A minha influência na sua carreira, que incluía a gestão da parte econômica e do marketing, era incompatível com o que a sua companheira [Wanda Nara] queria", concluiu.