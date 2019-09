Icardi nega desavenças com Messi: "é o melhor jogador do mundo"

Atacante do PSG rebate rumores sobre possível problema com o craque do Barcelona e insiste que casamento com Wanda Nara não interferiu em relação

O novo contratado do , Mauro Icardi, descartou as alegações de que seu casamento com Wanda Nara causou uma longa briga com Lionel Messi.

Os rumores de problemas entre os dois argentinos estão circulando há anos, com o início do relacionamento entre Icardi e Nara sendo o suposto responsável.

A dupla começou a namorar logo depois que Wanda deixou o ex-companheiro de Icardi na , Maxi Lopez.

A amizade de Messi com Lopez é bem conhecida, e muitas vezes se especula que a estrela do vetou no passado a participação da equipe nacional de Icardi na raiva pelo suposto 'affair'.

Além disso, nesta semana, o L'Equipe afirmou que o capitão da Albiceleste instruiu os colegas da seleção nacional Ángel Di Maria e Leandro Paredes a desprezar o recém-chegado no Parc des Princes, fazendo uma recepção gelada para o atleta emprestado pela .

Mas o próprio Icardi passou a reprimir essa especulação, insistindo que não há problemas entre Messi e ele próprio.

"Deixo as pessoas falarem, essas são coisas que não podemos evitar", explicou ele ao Canal + no domingo.

"Não acredito nessas histórias. Consegui conhecê-lo, ele é o melhor jogador do mundo. Aprecio-o enormemente. Quem me conhece sabe quem eu realmente sou, e é isso que importa ... Tem sido sete anos [que eu fui mais julgado na minha vida pessoal do que no meu jogo]. Wanda também é famosa. Mas isso não afeta o meu jogo. Caso contrário, eu não teria jogado pela Inter e marcado 150 gols. Tento viver o nosso relacionamento da melhor maneira possível. Estamos apaixonados. E não escolhemos por quem nos apaixonamos, é assim".

Icardi trocou Milão pela capital francesa durante o verão, depois de ver seu relacionamento com a Inter desmoronar em 2019 devido a fracassadas negociações de contrato.

Mas, depois de seis anos em San Siro, ele está enfrentando um novo desafio e está satisfeito com os fiéis do e com seu vínculo com Edinson Cavani, um concorrente pela camisa 9.

"Cheguei ao meu sétimo ano com a Inter, meu sonho era jogar na Liga dos Campeões com a Inter, isso se tornou realidade. Não ganhamos muito. Não vencemos nada, mas eu fiquei, marquei gols", acrescentou.

"E era hora de eu jogar em um time vencedor. Juntar-me a um time com tantos grandes jogadores é o que eu queria. Acabei de chegar, mas quando você chega com a opção [de permanecer permanentemente], tenta mostrar o nosso melhor jogo para ser comprado. Então, veremos no próximo verão. Fiquei muito emocionado com os fãs. Contra Estrasburgo, quando comecei a me aquecer, recebi uma recepção incrível, todo o estádio cantou para mim, foi espetacular . Isso nunca aconteceu comigo [antes] e me tocou muito. A competição com Edinson Cavani é saudável. Felizmente, nós dois falamos espanhol. Eu adoraria jogar com ele, ele é um grande jogador ".