Icardi enfurece Careca ao recusar Napoli: "se não quiser vir, então vá para o inferno"

Lendário ex-atacante brasileiro não aprova a novela construída em torno do centroavante argentino

Mauro Icardi vive um momento de suspense em sua carreira. Tudo parece indicar que ele deve deixar a Internazionale nessa janela de transferências e vários rumores o colocavam próximo do . Porém, com o prazo se encerrando para as contratações e sem ainda nenhum acordo em vista, Icardi dificilmente vá parar no time napolitano. O ex-jogador da equipe, o brasileiro Careca se irritou com a situação e criticou o atacante argentino.

"Nós ainda estamos esperando uma resposta dele? Se ele não quiser vir [ao Napoli] então que vá para o inferno. Ele entendeu o que é o Napoli, o que é o San Paolo e o que é a torcida Azzurri? Ele não percebeu que fazer gol com essa camisa não tem preço? Se ele não quiser vir, é melhor ele não vir mesmo. Se eu estivesse no Napoli eu não perderia mais um segundo sequer com ele", falou Careca ao Il Mattino.

Careca é um dos jogadores históricos de uma época de glórias do Napoli. Entre 1987 e 1991 ele jogou ao lado de Diego Maradona e juntos conquistaram uma italiana, uma Copa da UEFA e uma Supercopa da . Seu período na equipe napolitana contou com 222 jogos, nos quais ele marcou 96 gols e deu quatro assistências.

Conhecedor dos caminhos do gol como poucos, Careca bancou a presença de Milik, centroavante polonês do Napoli e disse que Icardi não é necessário para a equipe de Carlo Ancelotti.

"Napoli já tem um bom camisa 9. Milik pode fazer 30 gols [na temporada]. Ele tem um bom posicionamento, finaliza bem e se move bastante. Ele tem tudo o que um centroavante precisa", analisou o ex-jogador revelado pelo e com passagens por e .