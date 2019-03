Icardi e Dybala podem ser trocados por Inter e Juventus, diz jornal italiano

Diário italiano especula acordo para que argentinos mudem de clubes entre si

A possibilidade que parecia distante se torna cada vez mais possível. Mauro Icardi e Paulo Dybala podem mudar de equipe entre si a partir da próxima temporada. Ao menos é o que garante o jornal La Gazzetta dello Sport.

O CEO da , Beppe Marotta, teria perguntado a Fabio Paratici, diretor esportivo da , sobre o interesse que possui em contar com o camisa 9 Nerazzurri em troca do 10 Bianconero.

Marotta admira Dybala e isso não é um mistério. Além disso, o mandatário do clube milanês tenta resolver a situação de Icardi de maneira definitiva. A negociação seria ideal para a equipe, uma vez que manteria o alto nível do ataque ao lado de Lautaro Martínez. O seria outro interessado no ex-capitão da Inter.



(Reprodução/Gazzetta dello Sport)

As tratativas entre Marotta e Spalletti indicam que o fim da passagem de Icardi em Milão está próximo. Apesar dos rumores, não há nenhuma novidade concreta sobre o assunto.

Icardi vive uma tensão com a Inter de Milão desde meados de janeiro, quando recusou a proposta de renovação contratual oferecida pela . Desde então, o jogador foi afastado e está treinando separado do resto do elenco.

Dybala, por sua vez, não engrena uma sequência de jogos por conta da ascensão de Federico Bernardeschi e a concorrência de Douglas Costa, Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo. O clube de Turim não gostaria de libera-lo facilmente, a menos que haja uma compensação financeira ou esportiva justa.

Um nome que circula na imprensa como reposição de Mauro para os milaneses é o de Edin Dzeko. Referência técnica no ataque da , o bósnio é um alvo difícil para o time, uma vez que, pela rivalidade e importância dele na agremiação, a liberação exigiria uma quantia alta.