Ibrahimovic sobre escolhas de Maradona: "Não sei se foram certas, mas fez tudo com coração"

Atacante do Milan afirma que a lenda argentina e que "será lembrado para sempre"

Para Zlatan Ibrahimovic, Maradona "é uma lenda e uma religião para muitos". Em declarações à Sky Italia, o atacante do considera que o eterno camisa 10 é um símbolo para todos os jogadores de futebol.

“Quando se pensa num número 10, em quem pensam? Maradona. Ele é o símbolo do número 10. As pessoas hoje querem vestir a camisa 10 por causa do Maradona", disse.

O atacante sueco não quis comentar sobre as polêmicas envolvendo Maradona, e preferiu destacar a sua autenticidade.

"Não sei se ele sempre fez as escolhas certas, mas fez tudo com o coração e é por isso que foi amado pelo mundo inteiro. Como pessoa, ele fazia tudo com o coração, não havia outros motivos ou pensamentos. O Maradona sempre foi ele mesmo", apontou.

"No futebol de hoje, todo mundo tenta ser perfeito, mas para crescer e aprender é preciso errar", completou.

Maior jogador da história do futebol argentino sofreu parada cardiorrespiratória em casa, onde se recuperava de uma cirurgia no cérebro, e morreu na última quarta-feira (25), aos 60 anos.

Desde a notícia da morte, uma multidão saiu às ruas de Buenos Aires em plena pandemia para lamentar a perda do astro.