Ibrahimovic "por muito tempo": Milan quer renovar com artilheiro do Italiano

Diretor esportivo Rossoneri revela que o clube italiano pretende renovar o contrato do sueco, que termina ao final da temporada, por muitos anos

Zlatan Ibrahimovic é um daqueles jogadores que não parecem sentir o peso da idade. Mesmo aos 39 anos de idade, o atacante segue uma máquina de fazer gols e lidera a artilharia do Campeonato Italiano. Até por isso, Frederic Massara, diretor esportivo do , revelou que os Rossoneri pretendem renovar com o sueco “por muito tempo”.

Ibrahimovic retornou a Milão após passar duas temporadas na , dos , jogando pelo LA Galaxy. Desde então, o centroavante já balançou as redes 22 vezes em apenas 30 partidas, o que lhe rende a ótima média de 0,73 gol por jogo.

Os números incríveis já fizeram o sueco de quase 40 anos se comparar com um bom vinho, que fica melhor à medida que envelhece, ou com Benjamin Button, personagem que fica mais jovem com o tempo.

Mas brincadeiras à parte, é fato que Ibrahimovic, artilheiro da Série A até o momento, com dez gols, está sendo fundamental para a boa temporada do Milan, que lidera o Campeonato Italiano, com cinco pontos à frente da , e que já tem vaga garantida na próxima fase da Liga Europa.

Com isso, Frederic Massara, diretor esportivo do Milan, afirmou que o Milan ainda pretende renovar o contrato do sueco, que se encerra no final da próxima temporada, por muito tempo, uma vez que o atacante não dá nenhum sinal de que está em declínio físico ou técnico.

“Ibra está conosco e ainda não falamos sobre uma renovação. Falaremos no momento certo. Vai depender muito dele, do seu estado de espírito e do seu desejo”, explicou o cartola à Sky Sports. “Até agora ele mostrou que quer ficar aqui. Acho que o Milan também está dando muito a ele. Esperamos tê-lo conosco por muito tempo”, completou.

Ibrahimovic também já revelou que pretende continuar jogando mesmo depois dos 40 anos, dizendo que continuará com sua carreira no Milan ou “em outro lugar”.

Obviamente, os torcedores Rossoneri esperam que o sueco continue balançando as redes em San Siro e ajude o clube a voltar a figurar entre os principais times da e do mundo. O primeiro passo para isso é a conquista o título da , o que não acontece desde 2011.