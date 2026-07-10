Ibrahimović: Onde estão os críticos de Messi depois da vitória da França sobre o Marrocos?

O sueco Zlatan Ibrahimović, consultor do Milan, defendeu seu ex-companheiro Lionel Messi contra a onda de críticas que atingiu a Argentina após a difícil vitória sobre o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Ibrahimović reforçou sua teoria de que existe uma campanha contra o astro argentino, afirmando, em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol “Marca”: “Hoje, mais do que nunca, estou convencido de que a reação após a partida entre a Argentina e o Egito não foi contra a Argentina, mas sim direcionada especificamente a Messi”.

O ex-atacante do Milan explicou que as críticas em torno das decisões arbitrais polêmicas ultrapassaram os limites das preocupações relacionadas à justiça esportiva, indicando sua convicção de que certos setores do mundo do futebol anseiam intensamente por diminuir o legado histórico de Messi sempre que as circunstâncias o permitirem.

Ibrahimović apontou o que considera uma contradição evidente na forma como torcedores e comentaristas reagem a erros de arbitragem semelhantes em outras partidas de alto nível, afirmando que a indignação atinge um nível totalmente diferente quando parece que uma decisão controversa favorece Messi ou a seleção argentina.

O ex-jogador da seleção sueca citou fatos específicos para sustentar seu argumento, destacando uma jogada polêmica ocorrida na recente vitória da França sobre o Marrocos nas quartas de final, que antecedeu o primeiro gol marcado por Kylian Mbappé. Ibrahimović alegou que houve um toque de mão na construção do ataque, o que deveria ter levado à anulação do gol.

A declaração de Ibrahimović sobre essa jogada foi clara: “Vimos um toque de mão muito evidente antes do gol de Mbappé, e o gol deveria ter sido anulado, mas foi validado”.

Esse incidente envolveu o meio-campista francês Adrien Rabiot, cujo suposto toque de mão provocou protestos generalizados no banco de reservas da seleção marroquina, sem que o gol fosse anulado ou alterado após revisão e análise.

O astro sueco criticou o silêncio daqueles que antes inundavam as redes sociais com acusações de que a FIFA favorecia e tratava com benevolência o astro argentino, questionando: “Onde estão as pessoas que alegavam que Messi conta com total apoio da FIFA? Elas desapareceram completamente”.

A lenda sueca argumentou que a discussão nunca se referiu apenas aos critérios de arbitragem ou à imparcialidade da competição, mas considerou que grande parte das críticas dirigidas à Argentina tem origem, na verdade, em uma hostilidade de longa data contra Messi e seus sucessos contínuos no cenário internacional.

Ibrahimović, conhecido por não se esquivar de situações polêmicas, foi além ao identificar quem, em sua opinião, está por trás da maioria dessas críticas na internet, afirmando: “A torcida de Cristiano Ronaldo é extremamente emotiva e, simplesmente, não consegue aceitar Messi”.