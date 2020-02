Ibrahimovic, o próximo obstáculo de Cristiano Ronaldo rumo a um título inédito

Milan e Juventus duelam pela semifinal da Copa da Itália; jogo pões sueco e português frente a frente mais uma vez

Nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), o recebe a no San Siro para a primeira partida da semifinal da Copa da . A competição é o único título italiano que falta para a galeria de troféus de Cristiano Ronaldo, que promete dar tudo de si para conquistá-la .

Porém, o que o gajo irá reencontrar Zlatan Ibrahimovic em seu caminho. O português e o sueco já fizeram duelos épicos por seus clubes e seleções, e esse certamente será mais um grande capítulo dessa batalha pessoal.

O primeiro grande encontro entre os craques foi na temporada 2008/09, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Ibra estava em Milão, mas no grande rival de seu atual time, a , enquanto CR7 defendia as cores do . O do português levou a melhor, marcando um gol no segundo jogo e ajudando sua equipe a se classificar.

Ainda em 2009, mas pela temporada seguinte, os craques voltaram a se encontrar. Dessa vez o sueco estava ao lado de Messi, no , e CR7 no maior rival do time culé, o . O El Clássico terminou com vitória catalã e com gol de Ibrahimovic.

Depois, em 2010, em sua primeira passagem pelo Milan, Zlatan reencontrou o Real Madrid de Ronaldo, dessa vez pela fase de grupos da Champions. A primeira partida teve vitória merengue por 2x0, com direito a gol do português, e o jogo de volta terminou empatado em 2x2 sem gols dos craques.

Porém, o principal duelo entre as duas estrelas aconteceu pelas eliminatórias para a de 2014. As duas seleções brigavam por uma apenas uma vaga – o vencedor ficaria com a classificação e o perdedor daria adeus ao sonho de disputar a competição. Ibra fez dois gols e colocou a muito perto da Copa, mas Ronaldo anotou um hat-trick em uma atuação antológica e deu a vaga para .

No dia de hoje em 2013, Cristiano Ronaldo protagonizava uma das maiores performances individuais da história do futebol e com um hat-trick diante da Suécia classificava Portugal para a Copa de 2014. https://t.co/PWMXxJsVrs via @YouTube — CR7 Stats (@CR7Stats_BR) November 19, 2018

Ao todo, o placar desse duelo pessoa está em 4x1 para CR7, em número de vitórias, e 5x3 para o português, em número de gols. Agora, cabe ao sueco tentar diminuir essa diferença e ainda de quebra impedir o português de vencer um título inédito.