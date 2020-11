Ibrahimovic e seleção sueca: atacante pode voltar e ter seu próprio ‘Last Dance’

Depois de reunião, o desejo do craque pode se realizar

A briga entre Zlatan Ibrahimovic e a seleção da pode estar perto de acabar. O atacante estava insatisfeito por não ser mais convocado, mas após uma conversa com o técnico, o cenário parece ter mudado.

Desde 2016 Ibra não veste a camisa da seleção sueca, e por um tempo isso não pareceu incomodá-lo. No entanto, de um tempo para cá, o artilheiro do Milan vem deixando mensagens enigmáticas nas redes sociais indicando o desejo de voltar a atuar por seu país. Uma delas foi uma foto com a legenda "Quanto tempo".

Long time no see pic.twitter.com/1VQR3PMh4s — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 2, 2020

E se as mensagens deixavam margem para dúvidas, em entrevista ao jornal sueco Aftonbladet ele deixou bem clara a vontade de vestir a camisa novamente. "Se você me perguntar, vou ser honesto: sim, sinto falta da seleção. Não é um segredo. Quem não sente saudade, já terminou a sua carreira. E eu ainda não encerrei a minha".

Tudo isso, inclusive, parece ter adiantado de alguma coisa. Enquanto se recupera de uma lesão que vai o deixar afastado do gramados por algumas semanas, Ibra recebeu, na , a visita de técnico Janne Andersson e do secretário geral da Federação. O assunto foi justamente a volta do atacante de 39 anos à seleção nórdica.

"Zlatan abriu a possibilidade de voltar (à seleção), achei certo encontrá-lo o mais rápido possível. O encontro foi muito positivo, concordamos com o fato de que continuaremos dialogando sobre isso nos próximos meses", disse Andersson.

De qualquer forma, se realmente acontecer, o retorno de Ibra só pode acontecer no próximo ano, uma vez que a seleção sueca não tem mais compromissos em 2020. Em junho de 2021, porém, a equipe inicia sua participação na - adiada por conta da pandemia de coronavírus Covid-19 - , contra a .

Se a volta de Ibra acontecer já nesta próxima convocação, será o quinto torneio continental disputado pelo maior artilheiro da seleção seuca, depois de 2004, 2008, 2012 e 2016.