Ibrahimovic é oferecido à Inter de Milão, que estuda a possibilidade, segundo jornal

Segundo 'Il Giornale', Mino Raiola conversou com a Inter para propor volta de Zlatan Ibrahimovic. Inter reflete sobre a possível acordo

Zlatan Ibrahimovic, em janeiro, estará livre para se transferir para qualquer lugar, com total autonomia, assim que sua aventura com o for encerrada por contrato. Muitos gostariam na e ele próprio nunca negou, pelo contrário, que deseja tentar uma nova experiência na Série A depois de alguns anos.

Houve uma tentativa com o , mas, principalmente depois da lesão de Alexis Sánchez, o jogador sueco voltou a aparecer como possibilidade na Inter, que no momento está lidando com algumas ausências no ataque.

Segundo relatos do 'Il Giornale', há cerca de três semanas Mino Raiola, agente do sueco, bateu à porta da Inter, propondo um negócio por Zlatan Ibrahimovic. Os nerazzurri não fecharam as portas completamente, apesar das palavras de Marotta antes do desafio contra .

O discurso, portanto, permanece aberto e os contatos continuam. O empresário tenta fechar dois anos e meio de contrato. Para o salário, o pedido é de seis milhões de euros, o que o sueco atualmente ganha nos .

Nenhuma negociação foi iniciada ainda, mas Ibrahimovic está pronto para jogar na Série A e, dois dias atrás, ele também expressou isso claramente.

"Na , vivi momentos inesquecíveis, vou ouvir tudo. Dito isto, independentemente da equipe, quero lutar ao máximo. Se voltasse, gostaria de apostar no Scudetto, não estou procurando por quem confia em mim apenas porque sou Ibrahimovic. Não sou um zoológico que as pessoas vão ver. Ainda posso fazer a diferença".