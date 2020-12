Ibrahimovic é o líder que o Milan precisava, diz ídolo francês

Veterano atacante sueco acumula ótimos números no comando de ataque do Milan e tem sido fundamental para a boa campanha do tradicional time italiano

No alto de seus 39 anos, Zlatan Ibrahimovic continua sendo notícia. O veterano atacante tem sido um dos principais jogadores do desde a metade da última temporada. A forma do sueco impressiona e desafia sua idade. Tanto é verdade que o ex-jogador do Milan, o campeão mundial Marcel Desailly descreveu Ibra como o "líder" desse renovado time Rossonero, que é líder da italiana.

Ibra está lesionado e não joga pelo Milan desde 22 de novembro, ainda assim, é o artilheiro do time e tem usado de sua experiência para ajudar os atletas do atual elenco a manterem a boa forma dentro de campo. Em entrevista exclusiva à Goal, Desailly destacou que Ibra é fundamental para o atual momento, embora saiba que não resta muito tempo de carreira para o sueco.

"Eu estou satisfeito com o fato de ele ser o líder. Ele não é o futuro, mas é o líder que o Milan precisava para finalizar seu projeto e evoluir o elenco para o futuro", falou Desailly.

Em outro ponto, o ex-jogador francês disse estar impressionado com a forma do atacante mesmo com seus 39 anos e destacou, mais uma vez, sua capacidade de liderança pelo exemplo técnico.

"Eu não sei se ele é um líder tradicional ou capitão do elenco, mas eu penso que ele é uma pessoa que os outros seguem porque ele faz a diferença. As pessoas acreditam nele e em seu currículo. Eu estou impressionado porque ele está com 39 anos e é difícil jogar nessa idade", declarou o ex-defensor francês.

Desailly também reconheceu a importância do cuidado com o corpo e mente, que permite que Ibra continue a ser protagonista de um gigante aos 39 anos.

"Futebol é tudo para ele. Ele fez tudo o que pode para continuar tanto mental quanto fisicamente em sua carreira para permanecer no seu melhor", falou Desailly.