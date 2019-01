Ibrahimovic destaca importância da saída de Mourinho para Pogba: "Está livre agora"

Craque francês é o melhor jogador dos Red Devils na nova 'Era Solskjaer' e isso não tem passado despercebido

O crescimento de Paul Pogba no Manchester United após a saída de José Mourinho e a chegada de Ole Gunnar Solskjaer é algo meteórico. O francês campeão do mundo vinha passando um momento complicado sob a batuta do técnico português e os vários desentendimentos entre os dois deixavam o futebol do meio-campista bem abaixo da média. O ex-United, Zlatan Ibrahimovic analisou o caso de Pogba e disse que o francês é um jogador que precisa ser livre dentro de campo.

"Há alguns jogadores que precisam se sentir livres. Livres para fazer o que for possível sob a disciplina do treinador. Obviamente ele [Mourinho] tem suas táticas, mas alguns jogadores ultrapassam esses limites e é preciso que eles fiquem livres, eu acho que Paul [Pogba] é um deles. Paul não sentia confiança no treinador e o treinador não confiava em Paul", analisou o sueco, que atualmente joga no Los Angeles Galaxy, da MLS.

O Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer é muito diferente do que foi herdado do trabalho de José Mourinho. Um time que não tem mentalidade defensiva, usa dos passes e da velocidade dos atletas para buscar constantemente a vitória. Tudo isso com Pogba como o verdadeiro eixo da equipe, como já deixou claro o treinador norueguês interino.

Ibra reconheceu que é difícil encontrar motivação para jogar quando o relacionamento com o técnico não é bom e não há confiança recíproca.

"É difícil para um jogador atuar bem se não tem a confiança do técnico. Você não tem aquela energia, aquela motivação. José sentiu a mesma coisa sobre Paul. Essas coisas acontecem e isso também é parte do jogo. Quero dizer, nem todo mundo pode entrar em uma equipe e jogar bem com o outro. Acho que chega um momento em que fica um impasse: um vai ou o outro vai. Nesse momento que o treinador foi embora, Pogba está mais livre", falou à ESPN o atleta de 37 anos.