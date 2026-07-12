Zlatan Ibrahimović, lenda da Suécia, criticou o desempenho de Noni Madueke durante o primeiro tempo da partida entre Inglaterra e Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo, afirmando que o jogador não contribuiu em nada e merecia ser substituído no intervalo.

Madueke, jogador do Arsenal, começou a partida como titular na posição de ponta-direita na escalação da seleção inglesa, durante o confronto disputado em Miami, mas teve dificuldades para deixar qualquer marca positiva no andamento da partida.

Sua primeira falha ocorreu logo no primeiro minuto, quando Elliot Anderson fez um cruzamento longo e preciso em sua direção, mas Madueke cruzou de forma imprecisa, mandando a bola diretamente para fora do campo.

Madueke também falhou em mais de uma ocasião ao tentar superar o lateral encarregado de marcá-lo ou criar perigo pela ala direita.

Após o fim do primeiro tempo, Ibrahimović dirigiu críticas contundentes ao jogador durante sua participação na rede “Fox”, dizendo: “A Inglaterra vem jogando até agora como se estivesse com um jogador a menos”.

E acrescentou: “Madueke está em campo... mas devo dizer que, toda vez que a bola chega até ele, ele toma a decisão errada, além de ficar apenas andando pelo campo”.

E continuou: “Se eu estivesse no lugar de Thomas Tuchel, já o teria substituído, pois ele não contribuiu em nada; nem mesmo a pausa para hidratação o ajudou”.

Essas declarações surgiram em referência ao fato de o técnico Thomas Tuchel ter dado instruções específicas e cheias de energia a Madueke durante a pausa para hidratação no meio do primeiro tempo, o que reflete a clara concordância de Tuchel com a avaliação severa apresentada por Zlatan.

Tuchel tomou uma decisão decisiva no intervalo ao retirar Madueke de campo, colocando em seu lugar o companheiro de equipe do Arsenal, Bukayo Saka, que vinha lidando com um problema persistente no tendão de Aquiles ao longo da competição.

O intervalo entre os dois tempos também marcou a saída de Declan Rice, jogador do Arsenal, que passou mal esta semana e corria o risco de ser suspenso, dando lugar a Eberchi Eze, campeão da Premier League.

A seleção da Inglaterra venceu a partida por 2 a 1 graças a um gol marcado por Jude Bellingham na prorrogação, garantindo assim sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo.