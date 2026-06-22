Ibrahimović critica a Bélgica: “Eu adormeci enquanto assistia ao jogo do Irã”

Zlatan Ibrahimović, analista esportivo do canal americano “Fox Sports”, dirigiu críticas contundentes à seleção belga após o empate decepcionante com o Irã (0 a 0) na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, descrevendo o desempenho como “tão chato que dá sono”, enquanto a seleção egípcia conquistava sua primeira vitória histórica na Copa do Mundo ao derrotar a Nova Zelândia (3 a 1), graças a um gol de Mohamed Salah.

Segundo a “Fox Sports”, Ibrahimović, ex-atacante sueco do Paris Saint-Germain, precisou de apenas algumas palavras para criticar duramente os belgas, dizendo, em seu estilo característico: “O que posso dizer é que quase cochilei no primeiro tempo e, no segundo tempo, cochilei de verdade”, o que fez com que Thierry Henry, que também estava na tela da TV americana, sorrisse.

Ibrahimović acrescentou: “Não há muito a dizer sobre esse jogo. Mais um empate. Vamos ver o que vai acontecer na próxima partida, mas vou deixar que meus companheiros falem sobre isso”, numa clara alusão à falta de espírito de luta dos jogadores do técnico Rudi García.

O início da Bélgica na Copa do Mundo de 2026 foi vacilante, pois, após o empate (1 a 1) com o Egito na estreia, Romelu Lukaku e seus companheiros enfrentaram grandes dificuldades contra o Irã. Apesar de terem chutado 23 vezes a gol, a seleção belga não conseguiu marcar, e a expulsão de Nathan Ngoy aos 66 minutos, por uma falha individual, não foi a seu favor.

No entanto, o destino da seleção belga ainda está em suas mãos, já que basta uma vitória no próximo sábado contra a Nova Zelândia para se classificar para a fase seguinte; contudo, a liderança do grupo dependerá do resultado da partida entre Irã e Egito.

Por outro lado, a seleção egípcia alcançou um feito histórico com sua primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo, após derrotar a Nova Zelândia por 3 a 1 na noite de domingo, em Vancouver, onde Mohamed Salah (34 anos), que deixou o Liverpool neste verão para se tornar jogador sem vínculo, contribuiu para virar o jogo contra a seleção da Oceania.