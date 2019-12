Ibrahimovic compara Mbappé a Ronaldo Fenômeno: "Aos 19, já é uma estrela"

Sueco vê estilo moderno do francês parecido com o brasileiro e torce para que ele "continue trabalhando duro"

Conhecido por ser irreverente dentro e fora dos gramados, Zlatan Ibrahimovic voltou a chamar atenção por fazer uma comparação e ver o estilo de Kylian Mbappé parecido ao de Ronaldo Fenômeno.

Fã assumido do ex-jogador brasileiro, Ibrahimovic revelou que atualmente vê um atacante com estilo semelhante ao do Fenômeno.

"Talvez Mbappé faça a diferença, ele é jovem, esperamos que ele continue trabalhando duro", disse o sueco em entrevista à GQ.

"Aos 19 anos ele já é uma estrela. Espero que ele ainda esteja com fome e apaixonado pelo jogo, para crescer e fazer ainda mais. É difícil não se concentrar", concluiu.