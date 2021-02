Ibrahimovic chega a gol 500 na carreira e comanda goleada do líder Milan

Com quase quarenta anos, Zlatan Ibrahimovic não cansa de provar que segue atuando em alto nível. O sueco marcou duas vezes na goleada sobre o Crotone em San Siro por 4 a 0, neste domingo (7), e ultrapassou a marca de 500 gols na carreira. Ante Rebic também balançou as redes em duas oportunidades.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

"Marco histórico? Significa que marquei alguns gols na minha carreira. Mas o importante é continuar ajudando a equipe. Meu trabalho é para marcar e criar chances de gol", disse o sueco ao 'Sky Sport' durante o intervalo.

Ibrahimovic é o terceiro jogador da década de 2000 a atingir esta marca. Antes dele, Cristiano Ronaldo e Messi, também atingiram os números.

Pelo Milan, são 65 gols na Serie A, nove na Champions League, seis na Copa Itália, um na Supercopa da Itália e um no playoff da Liga Europa. No total, ele tem 395 gols por ligas, 57 gols em competições europeias e 48 em jogos de Copas.

Com a vitória, o MIlan foi a 49 pontos e retomou a liderança com dois de vantagem sobre a Internazionale no Campeonato Italiano.

⏱ 30'@Ibra_official breaks the deadlock with his 500th club goal!

Sumptuous one-two with @RafaeLeao7 to set up the goal.#MilanCrotone 1-0 #SempreMilan@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/KJoO74BeyA