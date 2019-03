Ibrahimovic ataca ídolos corneteiros do Manchester e critica Premier League

Atacante confirma que estilo de jogo do futebol inglês era como esperado e criticou lendas do United

Zlatan Ibrahimovic criticou a postura de ex-jogadores do em entrevista ao diário Mirror. Para o sueco, os ídolos da Geração de 92 se importavam pouco em ajudar a equipe nos tempos atuais.

"Eles não estão no clube mais e ficam na TV se queixando a todo momento. Se quiser ajudar, arrume uma função no time. Não dá para ficar todo tempo atacando o clube, todos sabem que eles contribuíram no passado. Tudo que acontece eles querem comparar com o que Alex Ferguson fez, o que ele faria ou diria. Ferguson não está mais lá", atacou Ibra.

A indireta foi direcionada a Paul Scholes e outros ex-atletas que trabalham como comentaristas em emissoras da .

Sobre o futebol inglês, o sueco alfinetou a Premier League e a definiu como superestimada.

"A Premier League era exatamente como pensei. Ela tem um ritmo muito forte, é intensa mas a qualidade é um pouco supervalorizada. Digo isso na questão técnica, mas se você não tem ritmo e intensidade, não sobrevive por lá", emendou o camisa 9.

Ibrahimovic passou pelos Diabos Vermelhos entre julho de 2016 e março de 2018, antes de seguir para o LA Galaxy, dos .