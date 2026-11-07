Ibrahim Maza revela como o voto de Lionel Messi no Troféu Kopa inspirou seu sonho de conquistar a Bola de Ouro após a difícil decisão de trocar a Alemanha pela Argélia

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O meia-armador do Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, revelou que receber um voto do ídolo argentino Lionel Messi no Troféu Kopa aumentou sua ambição de conquistar a Bola de Ouro no futuro. O meia-atacante também falou sobre a difícil decisão pessoal que tomou há dois anos de deixar de representar a Alemanha para defender a Argélia.

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Lenda argentina apoia meia em ascensão

Maza mira o maior prêmio individual do futebol após receber o reconhecimento de uma figura de destaque na cerimônia da Bola de Ouro de 2026, ao mesmo tempo em que reflete sobre sua trajetória pela seleção principal da Argélia. Messi colocou a jovem promessa do Leverkusen em terceiro lugar em seu voto para o Troféu Kopa, que premia o melhor jogador jovem do mundo. Apesar do apoio do vencedor de oito Bolas de Ouro, o argelino terminou em nono lugar na classificação final.

Bola de Ouro segue como objetivo máximo

Em entrevista à edição alemã da RTL sobre suas ambições de longo prazo, Maza disse: “Ganhar a Bola de Ouro é um dos meus sonhos. Acho que conquistar um prêmio como esse é o sonho de todo jogador de futebol. É um reconhecimento extraordinário e realmente especial.”

Ao explicar como o voto do atacante argentino no Troféu Kopa o motivou a elevar ainda mais seu nível nos próximos anos, acrescentou: “Levei isso muito a sério, e é incrível. Quando Messi diz que você tem algo especial, isso dá uma motivação imensa. Sim, o incentivo de Messi me dá um impulso a mais.”

Mudança de seleção exigiu muita reflexão

Apelidado de ‘Mazadona’, o meia defendeu anteriormente a Alemanha nas categorias de base antes de optar pela seleção principal da Argélia em outubro de 2024. Ao explicar por que a decisão de defender a Argélia esteve longe de ser simples, Maza acrescentou: “Escolher jogar pela Argélia foi difícil, em certo sentido. Havia vários fatores que eu precisava considerar. Já falei sobre isso antes, e havia vários motivos, mas são assuntos pessoais. Prefiro guardá-los para mim. De qualquer forma, foi uma decisão difícil.”

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Ao reafirmar seu orgulho de representar o país do norte da África, acrescentou: “Agora está decidido, e já se passaram dois anos. Tenho orgulho da seleção argelina e estou feliz por ter tido a oportunidade de jogar por ela. Vou deixar tudo em campo e continuar dando o meu máximo pela equipe. Tenho orgulho de carregar a bandeira da Argélia no peito. É uma enorme honra poder representar este país.”

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Talento do Leverkusen busca seguir evoluindo

Desde que mudou de seleção, há dois anos, Maza disputou 24 partidas pela equipe principal da Argélia, com três gols e duas assistências. Com a data Fifa de novembro se aproximando, o meia tentará ampliar esses números quando se juntar aos companheiros de seleção na próxima semana. No clube, continuar brilhando na Bundesliga pelo Bayer Leverkusen será essencial para alcançar sua ambição de longo prazo de conquistar a Bola de Ouro.