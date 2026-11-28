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O argelino Ibrahim Maza, do Bayer Leverkusen, está perto de assinar um novo contrato com o clube alemão válido até junho de 2031. O objetivo é garantir o futuro de um dos principais nomes do time e barrar as investidas dos grandes clubes europeus interessados em contratá-lo.

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De acordo com o site "Foot Mercato", Maza, de 21 anos, está perto de chegar a um acordo para renovar seu vínculo com o Leverkusen. Ele vem de atuações de destaque nesta temporada, com 4 gols e 4 assistências, e se tornou peça fundamental nos planos do time.

A movimentação do clube alemão ocorre em meio ao crescente interesse pelo jogador argelino, que chamou a atenção de vários grandes clubes. O principal deles é o Bayern de Munique, rival tradicional do Leverkusen, que acompanha sua evolução de olho em uma possível investida para contratá-lo.

Maza vem apresentando um desempenho de destaque, que o levou à lista preliminar de candidatos ao prêmio de melhor jogador jovem da África de 2026. Ele, no entanto, ficou de fora da lista final, formada pelo trio composto pelo marroquino Ayyoub Bouaddi, pelo marfinense Yan Diomande e pelo senegalês Ibrahim Mbaye.

Leverkusen se mexe para afastar o Bayern de Munique

As duas partes desejam manter a parceria até pelo menos 2028, e a tendência é que o novo acordo seja fechado sem uma cláusula de rescisão que permita a saída do jogador por um valor fixo.

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Essa opção dá à diretoria do Leverkusen maior controle sobre o futuro de Maza e evita que o clube o perca facilmente caso algum rival decida agir para contratá-lo. Ainda assim, os dirigentes sabem que uma proposta financeira excepcional poderia forçar uma reavaliação da posição do clube no futuro próximo.

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Do Hertha Berlin ao estrelato no Leverkusen

Maza chegou ao Bayer Leverkusen no verão de 2025, vindo do Hertha Berlin, depois de assinar um contrato inicial válido até 30 de junho de 2030. Pouco depois, o clube decidiu se antecipar para estender seu vínculo. A transferência aconteceu após o destaque do jogador pelo Hertha na segunda divisão alemã, onde disputou 51 partidas e marcou 9 gols.

Nascido na capital alemã, Berlim, em 24 de novembro de 2005, Maza começou a carreira nas categorias de base do Hertha e defendeu as seleções de base da Alemanha nas categorias sub-18, sub-19 e sub-20, antes de optar por defender a seleção da Argélia em nível internacional em 2024.

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Quando sua contratação foi anunciada, Simon Rolfes, diretor esportivo do Leverkusen, elogiou seu potencial técnico, destacando suas habilidades no drible e a capacidade de superar os adversários, além da boa visão para encontrar os companheiros e criar chances para eles. São características que ajudaram o jogador a se firmar rapidamente no time alemão.

Enquanto o Leverkusen busca manter um de seus principais talentos, a renovação contratual parece ser um movimento preventivo diante do interesse dos rivais, especialmente o Bayern de Munique, que pode ver no jogador uma opção para reforçar seu elenco no futuro.

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A proximidade do acordo não significa que a saída de Maza se tornou impossível, mas dá ao clube alemão uma posição de negociação mais forte e faz com que qualquer tentativa de contratar o jogador dependa da aprovação do Leverkusen e de suas condições financeiras.